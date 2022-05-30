“Укртелеком” відбив чергову кібератаку

30 мая 2022 г., 8:15

Фахівці “Укртелеком” продовжують усувати наслідки аварій у різних областях країни і крім того 28 травня відбили чергову кібератаку.



На півдні України аварійні бригади оператора відновлювали роботу мереж і повернули послуги інтернет-доступу для абонентів низки населених пунктів Одеської, Миколаївської і Херсонської областей.



На заході країни інженери усунули наслідки аварій на мережі в населених пунктах Івано-Франківської та Львівської областей.



Інтернет-послуги доступні у 86% населених пунктів України, де є мережі “Укртелеком”, в усіх областях, крім Луганської.

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