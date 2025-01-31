Україна впроваджує рекомендації NIST Cybersecurity Framework 2.0 для покращення кіберзахисту

31 января 2025 г., 15:25

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Голова Держспецзв’язку підписав наказ про впровадження оновленого Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Національного інституту стандартів та технологій США (NIST). Наказом затверджено базові заходи з кіберзахисту та методичні рекомендації щодо їх здійснення.

У додатку до наказу наведено методичні рекомендації, які містять приклади реалізації заходів кіберзахисту, та рекомендації щодо створення профілів кіберзахисту для самостійної оцінки. Результати оцінки використовуватимуться для аналізу стану кіберзахисту, планування та контролю. Базові заходи кіберзахисту доповнюють заходи безпеки, визначені в базовому профілі безпеки інформації, який раніше був затверджений Держспецзв’язку.

CSF 2.0 фокусується на можливості організацій не лише запобігати кібератакам, а й швидко адаптуватися до нових загроз. Оновлена версія CSF розроблена для інтеграції з міжнародними та іншими стандартами включно з ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27110, SOC 2, NIST RMF, COBIT та іншими. У документі вперше окремо розглядаються ризики, пов’язані з новітніми технологіями.

Упровадження CSF 2.0 дасть можливість посилити управління кіберризиками, захист державних інформаційних систем, включно з базовими реєстрами, критичною інфраструктурою тощо, від сучасних кіберзагроз. Це також позитивно вплине на підготовку та ефективне реагування на нові кібератаки та підвищення рівня довіри серед інвесторів та партнерів.

Крім того, впровадження нового стандарту покращить кіберзахист для бізнесу. Тепер і середній, і малий бізнес зможе ефективніше впроваджувати міжнародні практики, користуючись адаптованими рекомендаціями CSF 2.0.

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