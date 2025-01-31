Програмне забезпечення вже складає близько 45% бізнесу IBM

31 января 2025 г., 14:35

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IBM презентувала результати четвертого кварталу.

Виручка компанії зросла на 2% до 17,56 млрд дол., що відповідає прогнозам аналітиків. Скоригований прибуток на акцію у розмірі $3,92 значно перевищив прогноз у $3,78.

Головний виконавчий директор Арвінд Крішна (Arvind Krishna) оприлюднив позитивний прогноз на наступний рік, заявивши, що зростання доходів має перевищити 5%, а вільний грошовий потік зростатиме ще швидше, приблизно до 13 мільярдів доларів.

IBM пояснює високі результати частково показниками своєї дочірньої компанії Red Hat, які зросли на 17% у цьому кварталі і внесок цього підрозділу має досягти 3 мільярдів доларів за рік. Майже половина цих продажів припадає на платформу OpenShift Kubernetes від Red Hat. Керівники Голубого гіганта також заявили, що бізнес компанії у сфері штучного інтелекту стрімко зростає: обсяг замовлень зараз становить понад 5 мільярдів доларів, що майже на 2 мільярди доларів більше, ніж у попередньому кварталі.

Фінансовий директор Джеймс Кавано (James Kavanaugh) зазначив, що генеративний АІ «буде довгостроковим майбутнім вектором зростання для консалтингу, який матиме мультиплікативний ефект, що потягне за собою і наш програмний компонент».

У розрізі сегментів дохід від програмного забезпечення зріс на 11% при постійних валютних курсах, дохід від консалтингу впав на 1%, а дохід від інфраструктури - на 6%, що відображає наближення кінця терміну експлуатації мейнфреймів z16, продажі якого знизилися на 20%. Очікується, що наступна система z17 буде запущена в середині року.

Спад у консалтинговому бізнесі був несподіваним, але Кавано сказав, що це, швидше за все, тимчасове явище. «Ми завершили рік з нашим найвищим за всю історію показником підписання контрактів, який зріс на 23%, - зазначив він. - Ми все ще маємо справу з дуже динамічним середовищем навколо того, як клієнти визначають пріоритети витрат».

Результати компанії підтвердили стратегічний зсув компанії в бік програмного забезпечення та консалтингу, а також зусилля, спрямовані на відмову від низькомаржинальних бізнесів. «Ми фундаментально переорієнтували наш бізнес на інтегровану платформу, що базується на програмному забезпеченні», - підкреслив Кавано.

Арвінд Крішна заявив, що програмне забезпечення зараз становить близько 45% бізнесу IBM, з річним оборотом понад 15 мільярдів доларів і двозначним зростанням. Він також вважає, що ця галузь відносно стійка до рецесії.

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