HPE і Juniper виступили проти позову Міністерства юстиції про блокування поглинання

31 января 2025 г., 16:35

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Компанії Hewlett Packard Enterprise і Juniper Networks відреагували на подання позову Міністерством юстиції США з вимогою заборонити закриття угоди з придбання компанією HPE компанії Juniper:



«Ми вважаємо, що аналіз цього придбання, проведений Міністерством юстиції, докорінно хибний, і ми розчаровані його рішенням подати позов, що намагається заборонити закриття угоди. Ми будемо енергійно захищатися від надмірного тлумачення Міністерством юстиції антимонопольного законодавства та продемонструємо, як ця угода надасть клієнтам більше інновацій та вибору, позитивно змінить динаміку мережевого ринку шляхом посилення конкуренції та зміцнить основу американської мережевої інфраструктури. Відповідно до висновків, зроблених усіма іншими основними антимонопольними органами, які розглядали цю угоду, вона об'єднує дві взаємодоповнювальні мережеві пропозиції та створює мережевого гравця, що володіє масштабом і розмахом, які дають змогу більш ефективно конкурувати з глобальними лідерами ринку. Пропоноване придбання забезпечить клієнтів усіх розмірів сучасною, безпечною мережею, створеною з використанням штучного інтелекту і для штучного інтелекту, щоб забезпечити кращий досвід користувачів і операторів, і створить більше конкуренції, а не менше».



Зазначається, що факти на підтримку цієї угоди очевидні.



Існує безліч доказів, які свідчать про те, що дане придбання сприятиме розвитку конкуренції, а продуктова галузь, на яку спрямований позов Мін'юсту, - бездротові локальні мережі (WLAN) - характеризується сильною конкуренцією, оскільки у HPE і Juniper є як мінімум вісім альтернатив.



Твердження Мін'юсту про те, що ринок WLAN складається з трьох основних гравців, істотно розходиться з реаліями ринку. Оскільки замовники переходять на AI та хмарні бізнес-стратегії, що вимагають безпечних, уніфікованих технологічних рішень для захисту їхніх даних, бар'єри для входу знижуються, а розширення і конкуренція на ринку WLAN посилюються. Таким чином, WLAN - це надзвичайно конкурентний ринок із широким набором гравців, кожен з яких бореться за бізнес і виграє пропозиції в конкурентних процесах RFP. Угода не завадить іншим постачальникам WLAN вести активну конкурентну боротьбу.



Ці заяви не враховують наявність добре капіталізованих конкурентів у США, деякі з яких займають частку ринку, яку можна порівняти з Juniper, а один з них - понад 50%. Ці конкуренти ведуть бізнес серед клієнтів усіх масштабів і галузевих вертикалей, включно з великими корпоративними замовниками, які часто запитують пропозиції від п'яти конкурентів на кожну можливість.



Угоду було схвалено антимонопольними органами в 14 юрисдикціях, включно з Європейською комісією та CMA Великої Британії, кожен з яких беззастережно схвалив угоду і визнав її переваги з погляду конкуренції. Крім Ізраїлю, США - єдина юрисдикція, яка не схвалила цю угоду.



Клієнти підтримують цю угоду, і Міністерство юстиції не надало жодних доказів скарг клієнтів.



Об'єднання створює безпрецедентні можливості для поліпшення обслуговування клієнтів HPE і Juniper та служить каталізатором інновацій в галузі.



Угода принесе користь клієнтам, які отримають комплексний портфель ІТ-технологій, заснованих на штучному інтелекті та хмарних обчисленнях, включно з мережевою архітектурою, необхідною для управління і спрощення зростальних і дедалі складніших потреб у підключенні.



Після завершення угоди об'єднана компанія планує прискорити впровадження інновацій у всьому мережевому стеку, інвестуючи в різні науково-дослідні ініціативи. Ці інновації дадуть змогу створити більш привабливі рішення для клієнтів і партнерів.



Взаємодоповнювальна комбінація HPE і Juniper створить привабливу альтернативу американським компаніям на глобальному рівні та зміцнить американський сектор «core tech», який служить основою мережевої інфраструктури США.



Компанії сектору «Core tech» створюють і підтримують критичну інфраструктуру, що забезпечує функціонування всієї сучасної економіки та включає такі важливі технології, як великомасштабні обчислення, напівпровідники та мережеві технології. Вони необхідні для забезпечення національної безпеки.



Мережевий простір став критичною областю уразливості, особливо в міру того, як галузь прагне до розвитку 6G і квантово-безпечних комунікацій.



Компанії також заявили, що у результаті угоди буде створено надійного американського постачальника основної технологічної інфраструктури, який допоможе захистити національну безпеку від ризиків на глобальному технологічному ринку.



«HPE і Juniper зберігають повну прихильність угоді й упевнені, що ми здобудемо перемогу в судовому процесі та завершимо угоду, щоб ми могли надати переваги цього придбання нашим клієнтам», йдеться у заяві.

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