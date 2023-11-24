Україна у 2023 році отримала 6 000 тонн енергетичного обладнання з 34 країн

24 ноября 2023 г., 8:15

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За координації Міністерства енергетики протягом 2023 року в Україну надійшло 496 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вагою 5 938 тонн. Донорами допомоги у 2023 році стали близько 120 компаній, урядових інституцій і громадських організацій з 34 країн.



«Підготовка до опалювального сезону в умовах війни стала справжнім викликом для енергетиків. Ремонти та відновлення були здійснені у тому числі за рахунок енергетичного обладнання, яке ми отримали від наших партнерів. Ми вдячні кожній країні за допомогу, завдяки якій у домівках українців є тепло та світло», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.



Серед отриманого устаткування від партнерів – генератори, трансформатори та автотрансформатори, обмежувачі перенапруги, автоматичні вимикачі різної потужності, спецтехніка тощо. Частина отриманого обладнання (понад 5,2 тисячі тонн) уже розподілене між 104 компаніями паливно-енергетичного комплексу.



Найбільше допомоги отримали енергетичні компанії Миколаївщини (657 тонн), Донеччини (494 тонни), Херсонщини (454 тонни). Також значний обсяг устаткування від партнерів було передано для потреб енергокомпаній Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької та Одеської областей.



Загалом з початку повномасштабного вторгнення до України надійшло понад 10,5 тисячі тонн енергетичного обладнання з 35 країн.

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