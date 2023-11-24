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Глобальні продажі смартфонів у жовтні перервали дворічний період падіння

24 ноября 2023 г., 9:35
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Компанія Counterpoint повідомила, що світові обсяги продажів смартфонів у жовтні зросли на 5% - це перший місяці, коли було зафіксовано зростання у річному обчисленні з червня 2021 року.

Згідно з попередніми даними Counterpoint Research’s Smartphone 360 Monthly Tracker у жовтні перервано серію з 27 місяців поспіль падіння глобальних продажів смартфонів у річному обчисленні.

Протягом останніх двох років світові продажі смартфонів перебувають у стресовому стані через такі фактори, як дефіцит компонентів, накопичення запасів і подовження циклів заміни. Ці проблеми ускладнюються невизначеним макроекономічним середовищем.

Зростання в жовтні відбувалося завдяки ринкам, що розвиваються, безперервному відновленню в регіоні Близького Сходу та Африки. Крім того, також зазначаються серед факторів - повернення Huawei в Китаї та початку святкового сезону в Індії. На це припала найбільша частка щомісячного глобального приросту. Розвинені ринки з відносно вищим рівнем насиченості смартфонами відновлювалися повільніше.

Ще одним фактором зростання став пізніший запуск серії iPhone 15 порівняно з минулим роком. Цьогорічна затримка на тиждень призвела до того, що повний ефект від продажів нових iPhone став відчутним у жовтні.

Після такого сильного зростання в жовтні Counterpoint очікує, що ринок також зросте у четвертому кварталі 2023 року, ставши на шлях поступового відновлення в наступних кварталах.

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