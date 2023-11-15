Україна співпрацюватиме з європейським агентством з кібербезпеки ENISA

15 ноября 2023 г., 10:25

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Адміністрація «Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України» та «Національний координаційний центр кібербезпеки» (НКЦК) при РНБО України уклали робочу угоду з «Агентством Європейського Союзу з кібербезпеки» (ENISA).

Угода передбачає короткострокові структуровані заходи співпраці, а також відкриває шлях до довгострокового узгодження політики кібербезпеки та підходів до її реалізації.

Зокрема, це: підвищення обізнаності та розбудова потенціалу для посилення кіберстійкості, обмін найкращими практиками для забезпечення гармонізації законодавства, обмін знаннями та інформацією щодо ландшафту загроз кібербезпеці для підвищення загальної обізнаності тощо.

«Широке застосування кібератак у російській агресивній війні зустріло стійкий захист з боку наших українських партнерів, що також значно підвищило наш власний рівень обізнаності та підготовки в ЄС. Ми з нетерпінням чекаємо на реалізацію цієї угоди – першої робочої домовленості ENISA з партнером з-поза меж ЄС – у прагненні підвищити загальний рівень кібербезпеки в Європі та як внесок у подальшу підтримку України з боку ЄС», – сказав Юхан Лепассаар, виконавчий директор «Агентства Європейського Союзу з кібербезпеки» (ENISA).

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