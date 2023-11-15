QNAP випустила керований комутатор із комутаційною здатністю до 1,2 Тбіт/с

15 ноября 2023 г., 11:35

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Компанія QNAP випустила новий керований комутатор 100GbE QSFP28/25GbE SFP28 QSW-M7308R-4X. Комутатор QSW-M7308R-4X, що забезпечує пропускну спроможність до 1200 Гбіт/с у компактному корпусі для встановлення в стійку половинної ширини, задовольняє вимогам до високої пропускної спроможності систем зберігання великих даних, відеомонтажу, віртуалізації та застосунків штучного інтелекту, прискорюючи розгортання високошвидкісних центрів зберігання даних, "розумної" медицини та професійних мультимедійних студій.



"Згідно з дослідженнями ринку, попит на надшвидкісні комутатори 100GbE+ злетить у 2023 році, щоб підтримати вимоги до пропускної спроможності нових застосунків, як-от робочі навантаження генеративного штучного інтелекту та кластерні сервери. Перший 100-гігабітний комутатор QNAP - це економічне і компактне рішення 100GbE для малих і середніх підприємств, яке ідеально підходить для спільної роботи з мережевими сховищами QNAP 25GbE або іншими мережевими сховищами з мережевими картами 25GbE / 100GbE для повного розкриття ІТ-потенціалу", - зазначив Джеррі Денг, менеджер з продукції QNAP.



QSW-M7308R-4X оснащений чотирма оптоволоконними портами 100GbE QSFP28 і вісьмома 25GbE SFP28, які підтримують трансивери DAC або LR/SR із сумісними інтерфейсами. Інтерфейс 25GbE SFP28 також зворотно сумісний з 10GbE SFP+ та 1G SFP. QSW-M7308R-4X підтримує повнодуплексний режим передавання і функцію FEC (Forward Error Correction) для забезпечення ефективного та надійного над високошвидкісного передавання даних. Завдяки конструкції для монтажу в стійку половинної ширини можна встановити два QSW-M7308R-4X (або інший комутатор для монтажу в стійку половинної ширини) у стійку заввишки 1U для ефективного використання фізичного простору й акуратного прокладання кабелів в ІТ-кімнатах або офісах. Завдяки інтелектуальній системі охолодження QSW-M7308R-4X забезпечує стабільну роботу високошвидкісної мережі навіть за повного навантаження.



QSW-M7308R-4X надає функції керування другого рівня (як-от LACP, VLAN, ACL і LLDP) через систему QNAP Switch System (QSS) зі зручним графічним Web-інтерфейсом для ефективного керування пропускною спроможністю мережі та підвищення її безпеки. Комутатор QSW-M7308R-4X підтримує протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), що дає змогу користувачам розгортати мережі малого/середнього масштабу, що підтримують розширення, резервування та запобігання зациклюванню.



Гарантія на модель QSW-M7308R-4X становить 2 роки, а її рекомендована роздрібна ціна - 55999 грн.

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