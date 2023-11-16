У Китаї запустили першу у світі оптоволоконну магістраль на 1,2 Тб/с

16 ноября 2023 г., 11:25

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Як повідомляє South China Morning Post, у Китаї почалась експлуатація першого у світі оптоволоконного магістрального каналу передачі даних зі швидкістю 1,2 Тб/с.



Мова йде про канал між Пекіном (на півночі країни), китайським містом Вухань у центрі Китаю та Гуанчжоу в південній провінції Гуандун. Лінія оптоволоконного кабелю, яка має довжину понад 3000 км (1860 миль), була активована в липні та офіційно запущена в понеділок після проходження всіх експлуатаційних випробувань.



Це досягнення - результат співпраці між Університетом Цінхуа, China Mobile, Huawei Technologies і корпорацією Cernet. І як повідомляється, воно розбиває прогнози експертів про те, що надшвидкісні мережі зі швидкістю 1 терабіт на секунду з'являться не раніше 2025 року.



Більшість світових магістральних інтернет-мереж працюють на швидкості лише 100 гігабітів на секунду. Навіть Сполучені Штати лише нещодавно завершили перехід на Інтернет п'ятого покоління зі швидкістю 400 гігабітів на секунду.



Підкреслюється, що з’єднання Пекін-Ухань-Гуанчжоу є частиною Китайської інфраструктури майбутніх інтернет-технологій (FITI), проєкту, який розробляється вже 10 років і є останньою версією національної Китайської освітньої та дослідницької мережі (Cernet).



Керівник проєкту FITI Ву Цзяньпін (Wu Jianping) з Китайської інженерної академії заявив, що надшвидкісна лінія була "не лише успішною операцією", але й надає Китаю "передові технології для побудови ще швидшого інтернету".



Віцепрезидент Huawei Technologies Ван Лей (Wang Lei) заявив на тій же пресконференції в Університеті Цінхуа в понеділок, що мережа "здатна передавати дані, еквівалентні 150 фільмам високої чіткості, всього за одну секунду".



Сюй Мінвей (Xu Mingwei) з Університету Цінхуа порівняв нову інтернет-магістраль з надшвидкісною залізничною колією, яка замінила 10 звичайних колій, що раніше перевозили таку ж кількість даних. За його словами, це зробило її набагато дешевшою і простішою в управлінні.



Магістральні мережі мають вирішальне значення для національної освіти та досліджень, а також для швидко зростальної потреби в передачі даних з таких додатків, як підключені електромобілі й шахти, які використовують промислову технологію 5G.



"Проєкт FITI є безпрецедентним у всьому світі, - сказав Ву на робочій зустрічі в травні. - Він відкритий для суспільства і здатний підтримувати експериментальні випробування інноваційних мережевих структур".



На тій же зустрічі Ву повідомив, що FITI, яка розпочала свою роботу у 2013 році за підтримки уряду, управляється Міністерством освіти та будується за допомогою Університету Цінхуа і 40 інших університетів, буде готова до кінця цього року.



Нова магістральна мережа знаменує собою ще один крок вперед для Китаю, який був стурбований своєю залежністю від США і Японії в питаннях маршрутизаторів та інших компонентів інтернет-технологій.



Особливо наголошується на тому, що все програмне та апаратне забезпечення системи було вироблено в Китаї, а команда технічних дослідників досягла прогресу в усьому - від маршрутизаторів і комутаторів до оптоволоконних з'єднань.



Ву та його команда розробили власний надшвидкий маршрутизатор, здатний обробляти більше даних, ніж будь-коли раніше. Команда також запропонувала технологію агрегувания декількох оптичних каналів для збільшення верхньої межі передачі даних.

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