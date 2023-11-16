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AI-суперкомп'ютер Jupiter отримає 24000 суперчіпів Grace Hopper

16 ноября 2023 г., 12:35
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AI-суперкомп'ютер Jupiter отримає 24000 суперчіпів Grace Hopper

За повідомленням Nvidia, AI-суперкомп'ютер Jupiter матиме близько 24000 чипів GH200, об'єднаних мережевою платформою Nvidia Quantum-2 InfiniBand. Заявлено, що це зробить його найпотужнішим AI-суперкомп'ютером у світі з продуктивністю понад 90 ексафлопс.

Чотиривузлова архітектура GH200 з 288 ядрами Arm Neoverse здатна забезпечити продуктивність AI на рівні 16 петафлопс, використовуючи до 2,3 ТБ високошвидкісної пам'яті. Чотири GH200 об'єднуються в мережу через з'єднання NVLink.

Суперкомп'ютер зі штучним інтелектом належить спільному підприємству EuroHPC, а його контракти укладені з компаніями Eviden і ParTec. Він створюється у співпраці з компаніями Nvidia, ParTec, Eviden і європейським розробником мікросхем SiPearl.

Конфігурація заснована на архітектурі рідинного охолодження BullSequana XH3000 компанії Eviden з прискорювальним модулем, що складається з майже 24 000 суперчипів NVIDIA GH200. Це дає змогу досягти продуктивності понад 90 ексафлоп для навчання AI - у 45 разів більшої, ніж у попередньої системи JUWELS Booster у Юліху, - і 1 ексафлоп для високопродуктивних обчислень (HPC) за споживання 18,2 МВт потужності.

Нагадаємо, британський суперкомп'ютер Isambard AI, що працює в галузі штучного інтелекту, також планує використовувати GH200, коли його буде встановлено в Брістолі.


"В основі Jupiter лежить платформа прискорених обчислень Nvidia, що робить його революційною системою, яка зробить переворот у наукових дослідженнях", - сказав Томас Ліпперт, директор Суперкомп'ютерного центру Юліха. "Jupiter поєднує в собі екзафлопсний AI та екзафлопсні HPC з найкращою у світі екосистемою програмного забезпечення для AI, що дає змогу підняти навчання фундаментальних моделей на нову висоту".

Встановлення системи Jupiter очікується у 2024 році.

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