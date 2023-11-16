ЕТЕР - унікальний комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів

16 ноября 2023 г., 10:35

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про тестування компактної системи радіоелектронної розвідки..

Мова йде про ЕТЕР, який розвивається у рамках Brave1. Це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів. Це допомагає військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції.

Наприклад, перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для «пташки».

«Сам комплекс мобільний та модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Зараз розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони», наголосив Михайло Федоров.

Як пише «Діфенс Експрес», такий засіб діє абсолютно пасивно, не випромінюючи нічого, а лише «слухаючи» ефір та виявляючи пеленг та класифікуючи радіоактивність ворога. Сенс комплексу ЕТЕР створити на найнижчому тактичному рівні систему, яка дозволяє, по перше, оцінити радіоелектронну ситуацію й «побачити» райони де у ворога розміщені комплекси РЕБ, визначити прогалини у такій «обороні» противника та ефективніше використати власні БПЛА.

Окрім того, це також є засобом, який дозволяє оцінити де противник реально сконцентрував основні сили, які й прикрив засобами РЕБ. Паралельно з цим він має можливість попередити про застосування ворожих дронів, як шляхом фіксації самих сигналів між БПЛА та станцією керування, так й тим, що ворог перед цим зазвичай вимикає власний РЕБ.

Мало того, як зазначено, ЕТЕР є комплексом пеленгаторів, тобто розгорнута мережа таких засобів дозволяє не лише зафіксувати, а й локалізувати розміщення радіоелектронних засобів ворога включно з радіостанціями.

Підкреслюється, що ЕТЕР - це лише одна з унікальних технологій, яку створили українці, щоб ефективніше протидіяти ворогу та зберігати людські життя.

Якщо ви також маєте ідеї або проєкти в оборонній сфері, подавайте їх через платформу Brave1 — https://brave1.gov.ua

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