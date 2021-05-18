Троян FluBot похищает банковские данные пользователей Android

18 мая 2021 г., 13:05

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Компания Eset сообщает об увеличении активности вредоносного ПО FluBot, нацеленного преимущественно на пользователей из стран Европы. После заражения устройства жертвы злоумышленники могут похищать номера кредитных карточек и учетные данные интернет-банкинга.

Атака начинается с того, что пользователь получает SMS-сообщение якобы от популярной логистической компании, например FedEx, DHL или Correos, содержащее ссылку для загрузки и установки программы, которая копирует фирменный стиль компании по доставке, однако на самом деле она является вредоносом.

После установки и предоставления разрешений FluBot получает разнообразные возможности – рассылка SMS-сообщений, похищение номеров кредитных карточек и банковских данных, шпионаж за жертвой. Также этот вирус для Android позволяет перехватывать SMS-сообщения и оповещения от операторов связи, открывать страницы браузера и показывать наложенные окна для кражи учетных данных.

Кроме этого, злоумышленники получают доступ к списку контактов жертвы и отправляют его на собственные серверы. Таким образом, киберпреступники не только получают дополнительную личную информацию, но и могут использовать эти списки для развертывания атак на других пользователей.

Для избежания выявления FluBot выключает встроенную систему безопасности операционной системы – Google Play Protect. Кроме этого, если пользователь предоставил программе много разрешений, злоумышленники могут заблокировать возможность установки сторонних решений для защиты.

В дополнение к FluBot, в последнее время в европейских странах наблюдается повышение активности семейства вредоносных программ TeaBot (также известного, как Anatsa или Toddler), которое использует схожую технику для распространения и похищения конфиденциальных данных.

Специалисты рекомендуют в случае получения неожиданного или подозрительного SMS-сообщения со ссылкой не нажимать на нее и удалить это сообщение. Если вы по неосмотрительности уже установили зловред на устройство и заметили несанкционированные финансовые операции, немедленно свяжитесь с официальным представителями банка и заблокируйте злоумышленникам доступ. При необходимости измените пароли, но помните, что они должны быть уникальными и сложными.

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