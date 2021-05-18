Возможности корпоративного Miсrosoft Teams становятся доступны для личного общения

18 мая 2021 г., 13:35

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Компания Microsoft объявила о доступности новых персональных функций в Teams по всему миру на ПК, в мобильных и веб-приложениях. Ранее такие возможности предлагались только для рабочего взаимодействия, теперь же пользователи смогут воспользоваться ими с личных аккаунтов для коммуникации с близкими. Они обеспечат более комфортное общение, удобное планирование, координацию и обмен информацией.

Одним из основных нововведений является доступность режима Together mode («Вместе»). Он позволяет превратить любой видеозвонок в общую виртуальную среду, чтобы почувствовать себя в одном пространстве с семьей и друзьями. Общий фон можно выбирать из множества новых виртуальных сред, таких как семейная гостиная, кофейня или даже летний курорт. Кроме того, у пользователей Teams появится возможность делиться в чате анимированными эмодзи и GIF-файлами и продолжить коммуникацию даже после того, как звонок завершен.

При настройке видеозвонка пользователи могут не беспокоиться, что ссылка не откроется из-за неподходящего формата. Ссылки на видеозвонки в Teams могут быть переданы любому человеку – даже если он не пользуется Teams. Друзья или члены семьи смогут присоединиться к встрече, используя любое устройство (ПК, Mac, телефоны на базе iOS и Android) или веб-браузер.

Еще одним нововведением является возможность создавать групповые чаты для личных коммуникаций. Для этого достаточно добавить людей, используя их электронную почту или номер телефона. Помимо общения в групповых чатах реализована возможность формировать списки дел и задачи, для создания которых достаточно будет лишь преобразовать сообщения из группового чата в задачу в мобильной версии приложения.

В ближайшее время также появится возможность создавать опросы для участников группы. Если ранее для решения всех этих задач необходимо было использовать несколько разных приложений, теперь пользователи смогут делать это в режиме одного окна в Teams. Для удобства пользователей в групповых чатах создана панель мониторинга, которая организует все общее содержимое группы – от фотографий, файлов, веб-ссылок до общих задач и предстоящих групповых мероприятий.

Как отмечается, Microsoft Teams обеспечивает разделение между рабочими и личными аккаунтами. Все файлы, контакты, чаты и другая информация для каждого из аккаунтов хранятся отдельно. Пользователи могут легко переключаться между ними, просто нажав на свой профиль.

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