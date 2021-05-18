Интерфейс «мозг-компьютер» позволяет писать буквы воображаемой рукой

18 мая 2021 г., 12:35

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Учёные Медицинского института Говарда Хьюза (HHMI), некоммерческой исследовательской организации в штате Мэриленд, смогли впервые расшифровать мозговую активность, связанную с попытками рукописного ввода текста.



Работая с парализованным пациентом, которому были имплантированы два крошечных датчика в часть мозга, контролирующую движения руки, команда HHMI применила алгоритм машинного обучения для идентификации букв, которые он пытался написать. Затем система отображала текст на экране в реальном времени.



В последние годы эта группа под руководством Кришны Шеноя (Krishna Shenoy) разработала способ, позволяющий участникам с имплантированными датчиками использовать свои мысли для перемещения курсора по экрану. Указывая и нажимая на экранные кнопки, они могли печатать со скоростью примерно 40 символов в минуту, что на то время стало рекордом скорости набора текста с помощью интерфейса мозг-компьютер (BCI).



В новом эксперименте, о котором Шеной и его коллеги сообщили в журнале Nature 12 мая, 65-летний пациент более чем в два раза превысил предыдущий рекорд. Мысленно представляя, что пишет от руки, он набирал 90 символов в минуту. Приблизительно с такой скоростью вводит текст в смартфон средний человек этой возрастной категории.



Высокая производительность интерфейса "Brain-to-Text", по словам авторов статьи, обусловлена тем, что каждая рукописная буква демонстрирует весьма характерную картину активности нейронов мозга, что позволяет алгоритму относительно легко отличать одну букву от другой.



Команда предполагает в дальнейшем использовать попытки рукописного ввода как часть более комплексной системы, которая будет включать навигацию по принципу «укажи и щелкни», как в современных смартфонах, и даже декодирование попыток речи. «Использование этих двух или трёх режимов и переключение между ними, это то, что мы делаем, не задумываясь», – говорит Шеной.



При дальнейшем её совершенствовании данная инновация может помочь людям с самыми различными формами инвалидности.

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