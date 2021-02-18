Доход «Киевстар» в 2020 г. вырос на 12% и превысил 25 млрд. грн.

18 февраля 2021 г., 16:55

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Национальный оператор связи «Киевстар» подвел итоги деятельности в IV квартале 2020 г. и за весь минувший год в целом. Общий операционных доход компании в последней четверти вырос в годовом сопоставлении на 15% и достиг 6,697 млрд. грн. Услуги мобильной связи принесли 6,229 млрд. грн., фиксированной – 430 млн. (рост на 21,3%). Показатель EBITDA с октября по декабрь 2020 г. увеличился на 10,4% и составил 4,452 млрд. грн. В то время как маржа EBITDA сократилась на 2,8 пп до 66,5%.

Абоненты заметно увеличили потребление мобильного интернета и голосовых услуг. Так, в четвертом квартале 2020 г. среднее потребление трафика на одного клиента составило 6,1 ГБ, на 43% больше, чем годом ранее. Потребление голосовых услуг выросло на 12,7% и составило в среднем 651 мин в месяц.

Услугами мобильной связи в IV квартале пользовались 25,9 млн абонентов, на 1,3% меньше относительно аналогичного периода 2019 г. На это повлияло частичное приостановление продаж в дилерской сети из-за локдауна, а также такие рыночные тренды, такие как уменьшение количества клиентов, пользующихся SIM-картами разных операторов.

В то же время количество абонентов «Домашнего интернета» с октября по декабрь увеличилось на 11% до 1,1 млн. Мобильным интернетом в последней четверти пользовалось 17,1 млн абонентов (рост на 1,3%). При этом количество абонентов 4G увеличилось за год на 30%. Благодаря росту количества пользователей цифровых услуг и увеличению потребления, средний доход от абонента в четвертом квартале вырос на 16,9% до 80 грн.

Доходы мобильной связи в IV квартале повысились на 15% до 6,23 млрд грн., а от фиксированной связи – на 21% до 430 млн грн. Благодаря развитию новых направлений, доходы от бизнес-сегмента выросли на 8%. Так, оператор внедрил ряд инноваций, таких как продукты на основе Big Data, облачные решения, Microsoft Azure Stack, и др. Для стартап-компаний «Киевстар» запустил платформу Open API, которая дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для создания собственных цифровых продуктов.

Капитальные расходы (за исключением платы за аренду и лицензии) увеличились на 26% до 1,251 млрд. грн. В целом за 2020 г. компания инвестировала в инфраструктуру почти 4,9 млрд грн. Это позволило увеличить зону покрытия сети LTE до 87% населения Украины.

Операционных доход «Киевстар» в 2020 г. вырос на 12,4% и достиг 25,2 млрд. грн. В том числе выручка от услуг мобильной связи составила 23,4 млрд. грн., а от фиксированной – 1,6 млрд. грн. Показатель EBITDA повысился на 15,6% до 17 млрд. грн., а маржа EBITDA – на 1,9 пп до 67,5%.

Услуги мобильной передачи данных за год принесли оператору 13,2 млрд. грн. (рост на 21,6%). В то время как выручка от услуг широкополосной передачи данных превысила 1 млрд. грн. (+19,3%).

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