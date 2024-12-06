Netpeak Pulse: Balance – перший відкритий захід від Netpeak Group 

6 декабря 2024 г., 15:05

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Група IT-компаній Netpeak Group оголошує про проведення першого відкритого заходу Netpeak Pulse: Balance, який відбудеться 20 грудня 2024 року. Ця подія стане платформою для обговорення актуальних питань балансу між роботою, відпочинком, технологіями та внутрішньою природою кожного з нас.

Захід пройде у гібридному форматі. Учасники заходу матимуть змогу знайти власну формулу гармонії, поєднавши серйозні розмови про майбутнє з невимушеним спілкуванням та розвагами.

Що чекає на гостей:

Надихаючі виступи: Понад 10 експертів, серед яких засновник Netpeak Group Артем Бородатюк, співзасновник OTOY В'ячеслав Дрофа та засновник освітньої платформи EdEra Ілля Філіпов, поділяться своїми унікальними поглядами на досягнення балансу в динамічному світі.

Понад 10 експертів, серед яких засновник Netpeak Group Артем Бородатюк, співзасновник OTOY В'ячеслав Дрофа та засновник освітньої платформи EdEra Ілля Філіпов, поділяться своїми унікальними поглядами на досягнення балансу в динамічному світі. Інтерактивні зони: Гості зможуть взяти участь у творчих майстер-класах, дослідити інтерактивні інсталяції та відчути себе частиною чогось більшого.

Гості зможуть взяти участь у творчих майстер-класах, дослідити інтерактивні інсталяції та відчути себе частиною чогось більшого. Музика та гумор: Вечір супроводжуватиме виступ фіналістки Євробачення Jerry Heil, DJ-сет Jazzmate та стендап від Василя Байдака.

Вечір супроводжуватиме виступ фіналістки Євробачення Jerry Heil, DJ-сет Jazzmate та стендап від Василя Байдака. Благодійність: Захід матиме благодійну частину. Під час аукціону, ведучим якого буде Василь Байдак, будуть зібрані кошти на підтримку медичного батальйону «Госпітальєри» та 13-ї бригади НГУ «Хартія». Також на підтримку згаданих організацій буде направлено 10% з продажу квитків.

Захід матиме благодійну частину. Під час аукціону, ведучим якого буде Василь Байдак, будуть зібрані кошти на підтримку медичного батальйону «Госпітальєри» та 13-ї бригади НГУ «Хартія». Також на підтримку згаданих організацій буде направлено 10% з продажу квитків. All inclusive по напоях та частуванням, а також різдвяний ярмарок.

по напоях та частуванням, а також різдвяний ярмарок. TOP SECRET trashparty – сюрприз, що стане яскравим завершенням дня.

«Колись Netpeak Pulse – це була внутрішня закрита конференція для співробітників Netpeak Group. Там ми говорили про натхнення, мотивацію та підвищення особистої та командної ефективності. А зараз вирішили зробити конференцію публічною, бо вважаємо її корисною для суспільства. NETPEAK PULSE: BALANCE – стане чимось більшим, ніж просто конференція або корпоратив. Це серцебиття інновацій, де технології, природа й творчість знаходять спільний ритм. На зимовому івенті ми будемо шукати баланс у світі, де всі прагнуть неможливого», – коментує подію засновник Netpeak Group Артем Бородатюк.

Деталі заходу:

Дата: 20 грудня 2024 року

20 грудня 2024 року Де? Київ

Київ Вебсайт: https://netpeak.group/netpeak-pulse-balance

https://netpeak.group/netpeak-pulse-balance Instagram: https://www.instagram.com/netpeakgroup.pulse

Netpeak Group – це група IT-компаній, що об'єднує 25 бізнесів, 3 громадські організації та понад 1500 фахівців по всьому світу.

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