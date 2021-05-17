Trend Micro внесла вклад в разработку новой матрицы MITRE по безопасности контейнеров

17 мая 2021 г., 13:45

0

Tweet

Компания Trend Micro сообщает о своем исследовательском и ресурсном вкладе в разработку новой контейнерной матрицы MITRE ATT&CK for Containers. Подразделение аналитики угроз Trend Micro активно сотрудничало с некоммерческой организацией MITRE в ходе создания новой матрицы, проводя целевые исследования – их результаты были впоследствии использованы разработчиками ATT&CK for Containers.

Trend Micro предоставила свидетельства о реальных атаках для поддержки семи «Методов MITRE» (MITRE Techniques). Два из них – совершенно новые и присутствуют только в ATT&CK for Containers. Компании могут использовать эти методы, чтобы лучше понять, как злоумышленники выбирают контейнерные среды в качестве цели и как защититься от этих угроз.

Решение Trend Micro Cloud One – Container Security использует богатый исследовательский опыт компании для защиты ее клиентов. Этот инструмент разработан, чтобы упростить поддержку безопасности сборок, развертываний и рабочих процессов контейнеров, помогая разработчикам ускорить внедрение инноваций и минимизировать время простоя приложений в контейнерных средах.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!