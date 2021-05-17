iForum 2021 відбудеться 18 червня на арені НСК «Олімпійський»

17 мая 2021 г., 14:35

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Гарна новина для всіх, кому не вистачає живого спілкування, обміну ідеями, інтерактиву з найкращими спікерами, – iForum збере своїх учасників уже за місяць, 18 червня.

Рішення провести конференцію Оргкомітет ухвалив з оцінкою епідеміологічної ситуації. А отже, звичний формат iForum було трансформовано для гарантії безпеки та здоров’я учасників.

iForum-2021 відбудеться на арені НСК «Олімпійський». Це дозволить провести конференцію на свіжому повітрі і забезпечить більше простору для дистанціювання та дотримання санітарних норм. Кількість учасників буде обмежена – до 5 тисяч. Завдяки проведенню заходу на великій площі НСК, яка вміщує до 70 тисяч відвідувачів, ми уникнемо скупчення людей, забезпечимо контроль маскового режиму, дезінфекцію та дотримання дистанційних норм під час організації виставкової зони, доповідей та тематичних майстер-класів.

Цього року головною особливістю конференції стане проведення її у трансформованому пандемією світі. На вас чекають кейси виживання бізнесу та лайфхаки нової реальності, приклади відмирання старих форматів цілих індустрій та формування нових стандартів розвитку людства, осмислення філософії підприємництва та прикладні рішення. Ми очікуємо корисні доповіді та цікавих спікерів.

iForum-2021 пройде за такими напрямами: Майбутнє, Реклама, Інтернет-технології, Стартапи, Digital FUN та Main Stage, на якій прозвучать найбільш «гарячі» теми та зіркові спікери. Доповіді з CRM будуть інтегровані в рекламному напрямі.

У рамках конференції також буде організовано виставкову зону «Місто Майбутнього», де розробники-винахідники зможуть показати свої пристрої та винаходи й поділитися цікавими ідеями. А також традиційно на конференції пройде виставка стендів компаній Expo-iForum.

Квитки на iForum-2020 будуть дійсними на iForum-2021.

Отримати більше інформації та придбати квитки можна тут.

Очікуємо на нові зустрічі та співпрацю!

Довідка

Форум інтернет-діячів (iForum) – найбільша офлайн-конференція України та Східної Європи. Форум є суспільним явищем, створеним учасниками ринку високих технологій та присвячений розвитку нових можливостей, пошуку ідей та їхнього втілення, а також аналізу світових новітніх трендів. Торік iForum відвідало 13286 учасників.

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