Тенденції розвитку ЦОД в умовах прискорення автоматизації

12 сентября 2024 г., 17:45

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Проникнення штучного інтелекту в усі індустрії набуває обертів. У міру того, як штучний інтелект переходить від наукової фантастики до реальності, під час цієї останньої та потенційно великої технологічної хвилі відбудеться значна трансформація систем і процесів у всіх галузях.

Різниця між AI та попередньою великою технологічною хвилею - Інтернетом - полягає в тому, що останній був пов'язаний з комунікацією та контентом. Хвиля AI більшою мірою пов'язана з тим, що машини починають діяти - створювати, прогнозувати, автоматизувати й оптимізувати.

Ми вступаємо на шлях зміни можливостей у немислимому раніше темпі. Але попри весь галас реальність така, що для того, щоб AI став потужнішим, необхідно розгорнути відповідні обчислювальні потужності та забезпечити досить велику пропускну здатність мереж. Багато експертів стверджують, що необхідна широко поширена і доступна архітектура центрів обробки даних. Однак цього замало. Для того, щоб відбулися відчутні зміни, потрібні значні потужності виділених ЦОД, причому ще набагато більше на рівні Edge - ближче до користувачів та даних.

Крім того, багато як макро-, так і мікротенденцій впливають на індустрію центрів обробки даних та їх здатність підтримувати AI. Розгляньмо деякі з них.

Протягом нинішнього року ми бачимо стале функціонування як основну вимогу до нових потужностей. Щоб отримати дозвіл на будівництво центрів оброблення даних, багато країн або місцеві органи влади вимагають, щоб проєкти ЦОДів були максимально «зеленими», а не тільки ефективними, раціонально витрачали воду і працювали на поновлюваних джерелах енергії. А такі країни, як Німеччина, ще вимагають, щоб певна кількість тепла, що виробляється, використовувалася повторно.

Однією з головних проблем, пов'язаних з розширенням потужностей центрів обробки даних, є ймовірний дефіцит електроенергії, що насувається. Потужність центрів обробки даних зростає набагато швидше, ніж збільшується потужність електромереж, серед іншого багато проєктів з відновлюваної енергетики були відкладені через проблеми з ланцюжком постачання, юридичні питання, а також через вартість обладнання. Однак, збільшення потужностей центрів обробки даних не обов'язково повинно бути один в один пов'язане із збільшенням потужності електромереж. Потенційний дефіцит електроенергії очікується лише під час пікових навантажень. Оператори ЦОД будуть більше співпрацювати з місцевими комунальними службами. Великі дата-центри мають кілька джерел живлення та великі резервні потужності. Співпрацюючи з енергетичними компаніями, оператори центрів обробки даних зможуть розвантажити значну частину попиту під час високих потреб на електрику та тепло або охолодження.

Питання як залучити більше розподіленої відновлюваної енергії в мережу є трендом сьогодення. Основною перешкодою є те, що більшість країн використовують процеси і програми, розроблені для одного-двох підключень до мережі на рік, а зараз запити на сотні і тисячі розподілених підключень до відновлюваних джерел енергії, і це призводить до довгих черг на підключення на багато років.

Після того, як ми отримаємо цю відновлювану енергію в мережі, більшість операторів центрів обробки даних повинні будуть пристосуватися до реальності - відновлювана енергія має непостійну потужність, пов'язану з тим, коли віє вітер або світить сонце. Енергокомпанії намагатимуться нормалізувати цю проблему за допомогою мережевих акумуляторних батарей. Однак критичні об'єкти, такі як центри обробки даних, потребуватимуть набагато стабільніших рівнів електропостачання. Прогнозується, що оператори дата-центрів почнуть додавати багатогодинне зберігання енергії на місці. Таке зберігання на місці буде корисним не лише для забезпечення стійкості, але й у періоди, коли є надлишок «зеленої» енергії, який оператори центрів обробки даних можуть накопичувати. Таке сховище відновлюваної енергії можна використовувати як екологічну альтернативу генераторам, зменшуючи таким чином викиди вуглекислого газу.

Слід відзначити, що в галузі вже давно розширюється використання граничних обчислень, але вони отримають додатковий поштовх у розвитку завдяки необхідності обробки AI-завдань в безпосередній близькості до користувача і отриманих даних. Саме зараз - час автоматизації робочих процесів, коли моделі AI на рівні Edge працюватимуть, щоб зробити наявні системи та процеси ефективнішими в багатьох галузях - наприклад, у транспорті, виробництві та медицині.

Ще один тренд - більш активне використання рідинного охолодження. Найближчим часом з'являться сервери з 16 GPU, 2 CPU і безліччю DPU для додатків штучного інтелекту. Таки системи виділяють занадто багато тепла, щоб його можна було ефективно відводити лише повітряними вентиляторами.

Перспективи штучного інтелекту добре відомі, і потужності центрів обробки даних дійсно сприяють їх реалізації. Наразі ми стаємо свідками того, як з розвитком центрів обробки даних з’являються відповіді на виклики з боку розвитку AI.

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