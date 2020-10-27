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TCL будет выпускать смартфоны со сворачивающимся экраном

27 октября 2020 г., 17:15

Компания TCL уже давно заявляла о планах выпустить смартфон со сгибающимся экраном.

И вот на Youtube Пользователь Fold Universe опубликоваk видео, на котором демонстрируется разработка китайской компании.

В отличие от уже доступных на рынке смартфонов со сгибающимся экраном, устройство от TCL оснащено разворачивающимся дисплеем, который увеличивается по мере того, как рамки корпуса раздвигаются.

Примечательно, что на представленном ролике решение демонстрируется в работающем состоянии. Судя по всему, TCL использует OLED-экран с гибкой подложкой.

Как можно понять из ролика, демонстрируется смартфон, экран которого в сложенном состоянии составляет 4,5 дюйма, а в развернутом - 6,7 дюйма.

Основное преимущетсво представленной конструкции - в свернутом виде габариты устройства не увеличиваются, но, судя по видео, оно при этом имеет достаточно небольшую толщину.

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