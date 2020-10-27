 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 43 (1238)

18.10 - 25.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

AMD покупает Xilinx за 35 млрд долл. акциями, официальная информация

27 октября 2020 г., 16:35
+22
голоса

AMD покупает Xilinx за 35 млрд долл. акциями, официальная информация

Компания AMD официально объявила о заключении соглашения с Xilinx, в рамках которого последняя будет приобретена. Сумма сделки оценивается в 35 млрд долл., оплачиваться она будет акциями.

Как ожидается, это объединение позволит создать крупнейшего производителя решений для высокопроизводительных вычислений, значительно расширив портфель продуктов AMD и круг клиентов на различных растущих рынках, где Xilinx является признанным лидером.

AMD покупает Xilinx за 35 млрд долл. акциями, официальная информация

Также сообщается, что согласно прогнозам руководства AMD, сделка незамедлительно увеличит маржу компании, прибыль на акцию и свободный денежный поток, а также обеспечит лучший в отрасли рост.

Подчеркивается, что объявенная сделка объединит двух лидеров отрасли с дополняющими друг друга портфелями продуктов и наборами клиентов.

После завершения поглощения AMD сможет предложить заказчикам самый мощный в отрасли портфель высокопроизводительных процессорных технологий, сочетающих в себе процессоры, графические процессоры, FPGA, адаптивные SoC. В купе с обширным опытом в области ПО это позволит создавать ведущие вычислительные платформы для облачных, периферийных и конечных устройств.

Объединенная компания извлечет выгоду из возможностей, охватывающих некоторые из наиболее важных сегментов развития отрасли – от центров обработки данных до игр, ПК, средств связи, автомобильной, промышленной, аэрокосмической и оборонной промышленности.

Благодаря объединенной команде из 13 тыс. инженеров и ежегодным инвестициям в НИОКР свыше 2,7 млрд. долл. у AMD появятся дополнительные ресурсы и масштаб для создания еще более мощного набора продуктов и специализированных решений.

По условиям соглашения, акционеры Xilinx получат фиксированный коэффициент обмена в размере 1,7234 обыкновенных акций объединенного предприятия на каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Xilinx при закрытии сделки. После закрытия сделки текущие акционеры AMD будут владеть примерно 74% объединенной компании. Акционерам Xilinx соответственно достанется около 26%.

AMD покупает Xilinx за 35 млрд долл. акциями, официальная информация

AMD рассчитывает достичь операционной эффективности в размере около 300 млн. долл. в течение 18 месяцев после закрытия сделки, в первую очередь за счет синергии в стоимости проданных товаров, общей инфраструктуры и за счет оптимизации.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров AMD и Xilinx. Приобретение требует одобрения акционеров AMD и Xilinx, получения определенных разрешений регулирующих органов и других стандартных условий закрытия. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2021 календарного года. До тех пор стороны остаются отдельными, независимыми компаниями.

Доктор Лиза Су (Lisa Su) возглавит объединенную компанию в качестве генерального директора. Президент и главный исполнительный директор Xilinx Виктор Пэн (Victor Peng) присоединится к AMD в качестве президента, отвечающего за бизнес Xilinx и инициативы по стратегическому росту, вступающие в силу после закрытия сделки. Кроме того, после закрытия в совет директоров AMD войдут как минимум два директора Xilinx.

В качестве финансовых консультантов AMD выступают Credit Suisse и DBO Partners, а Latham & Watkins – в качестве ее юридического консультанта. Morgan Stanley выступает в качестве ведущего финансового консультанта Xilinx. BofA Securities также привлечена как финансовый консультант, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выступает в качестве юрисконсульта.

AMD покупает Xilinx за 35 млрд долл. акциями, официальная информация

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  