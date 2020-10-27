AMD покупает Xilinx за 35 млрд долл. акциями, официальная информация

27 октября 2020 г., 16:35

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Компания AMD официально объявила о заключении соглашения с Xilinx, в рамках которого последняя будет приобретена. Сумма сделки оценивается в 35 млрд долл., оплачиваться она будет акциями.

Как ожидается, это объединение позволит создать крупнейшего производителя решений для высокопроизводительных вычислений, значительно расширив портфель продуктов AMD и круг клиентов на различных растущих рынках, где Xilinx является признанным лидером.

Также сообщается, что согласно прогнозам руководства AMD, сделка незамедлительно увеличит маржу компании, прибыль на акцию и свободный денежный поток, а также обеспечит лучший в отрасли рост.

Подчеркивается, что объявенная сделка объединит двух лидеров отрасли с дополняющими друг друга портфелями продуктов и наборами клиентов.

После завершения поглощения AMD сможет предложить заказчикам самый мощный в отрасли портфель высокопроизводительных процессорных технологий, сочетающих в себе процессоры, графические процессоры, FPGA, адаптивные SoC. В купе с обширным опытом в области ПО это позволит создавать ведущие вычислительные платформы для облачных, периферийных и конечных устройств.

Объединенная компания извлечет выгоду из возможностей, охватывающих некоторые из наиболее важных сегментов развития отрасли – от центров обработки данных до игр, ПК, средств связи, автомобильной, промышленной, аэрокосмической и оборонной промышленности.

Благодаря объединенной команде из 13 тыс. инженеров и ежегодным инвестициям в НИОКР свыше 2,7 млрд. долл. у AMD появятся дополнительные ресурсы и масштаб для создания еще более мощного набора продуктов и специализированных решений.

По условиям соглашения, акционеры Xilinx получат фиксированный коэффициент обмена в размере 1,7234 обыкновенных акций объединенного предприятия на каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Xilinx при закрытии сделки. После закрытия сделки текущие акционеры AMD будут владеть примерно 74% объединенной компании. Акционерам Xilinx соответственно достанется около 26%.

AMD рассчитывает достичь операционной эффективности в размере около 300 млн. долл. в течение 18 месяцев после закрытия сделки, в первую очередь за счет синергии в стоимости проданных товаров, общей инфраструктуры и за счет оптимизации.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров AMD и Xilinx. Приобретение требует одобрения акционеров AMD и Xilinx, получения определенных разрешений регулирующих органов и других стандартных условий закрытия. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2021 календарного года. До тех пор стороны остаются отдельными, независимыми компаниями.

Доктор Лиза Су (Lisa Su) возглавит объединенную компанию в качестве генерального директора. Президент и главный исполнительный директор Xilinx Виктор Пэн (Victor Peng) присоединится к AMD в качестве президента, отвечающего за бизнес Xilinx и инициативы по стратегическому росту, вступающие в силу после закрытия сделки. Кроме того, после закрытия в совет директоров AMD войдут как минимум два директора Xilinx.

В качестве финансовых консультантов AMD выступают Credit Suisse и DBO Partners, а Latham & Watkins – в качестве ее юридического консультанта. Morgan Stanley выступает в качестве ведущего финансового консультанта Xilinx. BofA Securities также привлечена как финансовый консультант, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выступает в качестве юрисконсульта.

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