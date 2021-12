Главная » Статьи Synology RackStation RS1221RP+: стоечное хранилище для СМБ Автор – КО , 15 декабря +44

голоса Tweet Стремительно нарастающий объем информации в бизнес-среде требует внедрения надежных сетевых хранилищ не только в крупных корпорациях, но и в предприятиях меньшего масштаба. Рассматриваемое решение наделено возможностями, которые могут оказаться полезными при построении ИТ-инфраструктур средних и малых компаний. Компания Synology выпускает достаточно широкий модельный ряд сетевых хранилищ, но мы решили начать знакомство с ними с устройства, которое производитель позиционирует в качестве решения начального уровня для бизнеса. Модель Synology RackStation RS1221RP+ интересна еще и тем, что это один из первых NAS в своем классе, базирующийся на платформе AMD Ryzen. Давайте остановимся на конструктивных особенностях данного NAS. Модель Synology RackStation RS1221RP+ выполнена в стоечном исполнении высотой 2U, при этом ее глубина составляет до 38 см, что позволяет разместить систему в весьма ограниченном пространстве. Все восемь отсеков для размещения накопителей форм-факторов 3,5 и 2,5 дюйма доступны с передней панели. Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ можно приобрести за 47400 грн Аппаратная платформа сетевого хранилища включает четырехядерный процессор AMD Ryzen V1500B с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC SODIMM. Благодаря наличию двух слотов ОЗУ может быть увеличена до 32 ГБ. В платформе имеется один слот PCIe Gen3 x8 для установки карт расширения. Это может быть, например, кэширующий твердотельный накопитель или сетевая карта 10 GbE. Набор сетевых портов включает четыре разъема RJ-45 1GbE с поддержкой функции Link Aggregation для защиты подключения к локальной сети от выхода из строя. Гарантированное энергоснабжение обеспечивается блоком питания мощностью 350 Вт с резервированием. Функциональность решения определяется программной платформой Synology DiskStation Manager. Среди ее возможностей стоит отметить Hyper Backup – комплексное решение для резервного копирования и восстановления. Оно предусматривает возможность размещения места назначения резервного копирования как локально, так и на другом устройстве Synology, серверах rsync или в облачных системах хранения, таких как Google Drive, Dropbox, хранилища, совместимые с S3, и Synology C2 Storage. Используемые при этом функции дедупликации, проверки целостности и технология инкрементной передачи данных сокращают потребление ресурсов полосы пропускания и хранения. Функциональность Hyper Backup Поскольку исследуемое сетевое хранилище ориентировано на бизнес-сферу, в нем реализована работа с платформами виртуализации. Интеграция VMware vSphere 6 и VAAI помогает разгрузить операции обращения к хранящимся в виртуальной машине данным. Поддержка технологии Windows Offloaded Data Transfer (ODX) ускоряет передачу информации. Возможность работы с OpenStack Cinder превращает систему Synology NAS в компонент блочного хранилища. Ключевым приложением в оснащении сетевых хранилищ Synology является пакет DSM. Его функциональность охватывает широкий спектр задач. Поскольку рассматриваемое нами решение ориентировано на бизнес, остановимся на тех возможностях DiskStation Manager, которые нацелены на деловую сферу. И в первую очередь, стоит отметить Active Backup for Business. Данный инструмент позволяет выполнять резервное копирование как всего Windows сервера, так и виртуальных машин VMware и Hyper-V. Причем нет никаких ограничений по количеству резервных копий для платформ под управлением операционных систем Windows и Linux, впрочем и сама утилита Active Backup for Business предоставляется бесплатно. Настройка Hyper Backup предусматривает широкие возможности В рамках Active Backup for Business операции резервного копирования выполняются с применением технологии дедупликации. Это дает ощутимую экономию пространства за счет удаления идентичных блоков данных в разных версиях резервных копий. Решение Active Backup for Microsoft дает возможность централизовано выполнять резервное копирование учетных записей Microsoft 365 на NAS, чтобы обеспечить непрерывный доступ в случае непредвиденных событий. При этом под защитой оказываются все критически важные данные в OneDrive for Business, SharePoint Online, Exchange Online и Teams. Как и предыдущие инструменты, Active Backup for Microsoft предлагается бесплатно и не предусматривает каких-либо ограничений по числу резервных копий. Настройка SSD-кэширования предусматривает выделение системной памяти Также бесплатно на сетевых хранилищах Synology доступен Active Backup for Gsuite, который предназначен для резервного копирования платформы Google Workspace с соблюдением всех политик хранения данных. Они могут быть получены из Google Drive, Gmail, Контактов и Календаря. Технология репликации мгновенных снимков (Snapshot Replication) стала особенно востребованной в последнее время в связи с получившими широкое распространение программами-вымогателями. Поддерживается она и в сетевых хранилищах Synology, используя современную файловую систему Btrfs для создания точных копий общих папок и блоков LUN, которые можно реплицировать на другие сетевые хранилища Synology и быстро восстановить в случае потери данных или случайного изменения исходных данных. Производитель заявляет о возможности выполнения моментального снимка и репликации раз в 5 минут для общих папок и раз в 15 минут для блоков LUN. Аварийное восстановление возможно и для платформ виртуализации на VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. Распределение памяти при SSD-кэшировании Стоит упомянуть и используемую в сетевых хранилищах Synology технологию SSD-кэширования, которая нацелена на ускорение работы с файлами небольшого размера. Программная платформа предоставляет возможность настройки такого кэширования как только для чтения, так и для чтения и записи. Для этого используется инструмент SSD Cache Advisor, который позволяет в течении определенного времени проанализировать нагрузку ввода/вывода и дать рекомендации по формированию SSD-кэша. По заявлению производителя, такой анализ желательно проводить не менее 7 дней, а его если не отключать вручную, то режим анализа завершится автоматически через 30 дней. Мы провели соответствующую настройку, результаты которой приведены на иллюстрациях. Стоит иметь в виду, что при формировании SSD-кэша необходимо выделить и определенный объем оперативной памяти. В сетевых хранилищах Synology поддерживается протокол iSCSI, настройка работы с которым подробно описана в онлайновом центре знаний компании. SSD-кэширование включено Еще один чрезвычайно полезный системным администраторам инструмент – Active Insight. Он обеспечивает автоматический мониторинг, анализ ресурсов, диагностику аномалий и выдачу рекомендаций по поиску и устранению неисправностей, чтобы обеспечить работоспособность и производительность системы NAS Synology. Все это происходит в облачной среде и в режиме реального времени. Все зарегистрированные в учетной записи Synology сетевые хранилища представлены на одном экране, куда поступают уведомления о событиях. Подводя итоги исследования сетевого хранилища Synology RackStation RS1221RP+, можно отметить, что оно полностью отвечает требованиям по оснащению, которые предъявляются к устройствам начального уровня для бизнеса. Во время тестирования мы не столкнулись с какими-либо проблемами настойки платформы. А широкая функциональность предлагаемого для сетевых хранилищ Synology программного обеспечения упрощает управление ими и выполнение часто встречающихся задач резервного хранения, в том числе, и в облачной среде.

