Вызовы и возможности

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Как и многие другие, компания Terrasoft вынуждена была перенести свою ежегодную серию мероприятий Accelerate Global в виртуальное пространство. Помимо традиционного обсуждения актуальных тенденций и перспектив рынка корпоративных ИТ-решений, главной темой форума в этом году стало использование бизнесом инструментов low-code разработки.

Открывая Accelerate Online, Катерина Костерева, главный исполнительный директор Terrasoft, отметила, что в текущем году ввиду ограничений по всему миру ее компания получила уникальную возможность собрать на одной виртуальной площадке клиентов и партнеров из 100 стран. Трансляция, стартовавшая утром по индонезийскому времени и завершившаяся практически 24 часа спустя с калифорнийским закатом, велась в общей сложности на семи языках и объединила тысячи участников из разных уголков планеты.

Выступающая акцентировала внимание на том, что 2020 г. заметно изменил жизнь многих людей. Однако, помимо серьезных вызовов, он принес и большие возможности. Многие компании в предельно короткие сроки смогли преодолеть путь, который в обычное время занимал годы. Согласно одному из опросов, 77% топ-менеджеров считают, что пандемия дала принципиально новые возможности для развития бизнеса.

Многократно выросла скорость выхода на рынок новых цифровых продуктов и сервисов для бизнеса. Если ранее, по оценкам McKinsey, в среднем по миру их появлялось около 30 в год, то в текущем показатель почти удвоился до 55. Это примерно соответствует технологическому скачку в семь лет.

Буквально за пару месяцев компании сумели преодолеть множество вызовов, наладили процессы удаленной работы сотрудников и дистанционного взаимодействия с партнерами. Кардинальные изменения произошли во многих индустриях и сферах жизни. А события неспокойного года лишний раз доказали теорию, что выживают не сильнейшие из видов и не самые умные, а те, кто лучше других адаптируется к изменениям.

Умение быстро адаптироваться – это часть человеческой природы. Однако как организациям научиться так же быстро трансформироваться в новой реальности? Ключевые составляющие бизнеса не поменялись – это люди, процессы и технологии. И если первыми двумя успешный руководитель умеет управлять, то третий элемент, средства автоматизации бизнес-процессов и их развитие обычно ему неподвластен. Компания Terrasoft придерживается точки зрения, что ответом на вопрос могут стать low-code инструменты. Как, например, ее платформа Creatio.

В деле автоматизации бизнес-процессов, по сути, есть два базовых варианта. Первый – использовать готовые коробочные продукты. Они позволяют получить быстрый результат. Но при этом компании теряют в гибкости. Второй – индивидуальная разработка. Это очень гибкий инструмент, но времени на реализацию таких проектов требуется много. В свою очередь low-code платформы являются альтернативой, объединяющей лучшее из двух миров. С одной стороны – гибкость индивидуальной разработки, с другой – намного более быстрый результат.

Платформы low-code дают возможность бизнес-пользователям самим определять логику работы системы, интегрировать ее с другими решениями, создавать кастомные интерфейсы, настраивать аналитику и процессы. В свою очередь ИТ-подразделение при этом отвечает за безопасность, администрирование систем, за сложные интеграции и общую целостность ИТ-ландшафта. Аналитики Gartner прогнозируют, что к 2024 г. более 65% корпоративных приложений будут создаваться с использованием low-code технологий.

Terrasoft объединил три технологии. Low-code платформу, движок управления бизнес-процессами (BPM), а также готовые CRM-решения для продаж, маркетинга и сервиса плюс множество отраслевых продуктов от партнеров, представленных в собственном маркетплейсе. При этом используется единый интерфейс и единая логика работы с продуктом, а возможности используемого решения можно наращивать постепенно, по мере необходимости и готовности предприятия. По словам Катерины Костеревой, это уникальное предложение на рынке, симбиоз инструментов для автоматизации сложных бизнес-процессов средних и крупных предприятий и создания low-code компаний, а Creatio – единственный вендор в мире, в своей сфере деятельности, представленный одновременно в пяти квадрантах Gartner.

Клиенты Terrasoft из 110 стран мира представляют разные индустрии и виды деятельности. В числе заказчиков в Украине упоминались такие компании, как «Датагруп» и «Укртелеком», OTP Bank и Leroy Merlin. Все они используют Creatio, как единую платформу для автоматизации фронт-офисных и операционных процессов. А их поддержкой и сопровождением занимаются свыше 600 экспертов самой Terrasoft и специалисты более 700 партнеров. Среди которых есть компании на десятки и сотни тысяч сотрудников.

Экосистема является важным элементом реализации стратегии, говорит Алексей Клочков, управляющий директор Terrasoft в странах СНГ. Она позволяет ускорить запуск приложений у клиентов и улучшить клиентский опыт. К примеру, фирменный Marketplace содержит более 700 различных отраслевых решений от 170 партнеров. В том числе благодаря ним, платформа Creatio и продукты переведены на 17 языков. Согласно опросам, 55% клиентов в облаке используют хотя бы один продукт из маркетплейса.

Цифровая трансформация (ЦТ) в этом году набрала немыслимые обороты. По результатам опроса BDO, 68% топ-менеджеров заявили, что инвестиции в цифровизацию помогли их компаниям повысить доход за последний год. Исследование McKinsey показало, что предприятия, непрерывно реализующие digital¬-стратегию, повышают свои доходы в среднем на 11,2%. В то же время, данные WEF свидетельствуют, компании, продвинутые в вопросах ЦТ, зарабатывают на 26% больше остальных.

Безусловно, на пути ЦТ есть немало вызовов. Сложность приложений растет, как и бэклог ИТ-команды. Опытных ИТ-специалистов не хватает. Разрыв между ИТ и бизнесом увеличивается. Однако когда какая-либо индустрия доходит до этапа острой потребности в чем-то при большом количестве вызовов, обычно в такой момент появляются какие-то прорывные инновации. В случае систем автоматизации – это low-code разработка.

Детальнее о составляющих платформы Creatio и приоритетных направлениях их развития рассказал Иван Малафеев, директор по продуктам Terrasoft. Первый компонент – продукт Studio – он покрывает четыре основных направления: описание и документирование процессов; управление жизненным циклом приложений (ALM); инструменты администрирования; инструменты дизайна приложений.

На сегодня заказчикам доступны две редакции: Studio Enterprise – low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных ИТ-решений; Studio Free – бесплатный продукт для описания бизнес-процессов и их документирования.

Второй компонент – бизнес-приложения. Они построены на базе low-code платформы и условно разделены на три типа: готовые компоненты, коннекторы и расширения, CRM-модули. В настоящее время Creatio предлагает более 800 готовых модулей и шаблонов. Стратегия состоит в том, чтобы предоставлять клиентам готовые строительные элементы, которые можно быстро подключить в собственное приложение.

И наконец, третий компонент – готовые CRM-приложения. Все они также построены на базе собственной low-code платформы и охватывают три ключевых направления – маркетинг, продажи и сервис. Основной фокус с точки зрения стратегического развития Marketing состоит в наращивании возможностей омниканальных маркетинговых компаний и различных инструментов, позволяющих выполнять типовые задачи. В случае Sales акцент делается на автоматизации и ускорении полного цикла продаж, независимо от их типа. Продукт же Sevice уникален тем, что с позволяет решать все вопросы организации как внутреннего, так и внешнего сервиса. Тут основное внимание уделяется наращиванию возможностей омниканальных коммуникаций, а также развитию платформенных инструментов по работе с машинным обучением и инструментами для упрощения рутины.

Новшествам актуального релиза Creatio 7.17 посвятил презентацию Виталий Гдуля, директор по платформе Terrasoft. В части ВРМ-движка два ключевых инструмента платформы Creatio для автоматизации – «Дизайнер процессов» и «Дизайнер кейсов». Первый в новой версии получил в частности поддержку работы с многоэкземплярными подпроцессами и улучшения с точки зрения удобства интерфейса. Второй – возможность работы с версиями кейсов.

Собственно low-code платформа Creatio содержит пользовательские инструменты для создания приложений. В новом релизе «Мастер разделов» получил возможность для любого существующего в системе объекта быстро создавать на его основе новые разделы, а также быстро копировать страницу редактирования для настройки похожей страницы. Появилась также возможность прямо из «Дизайнера интерфейсов» выполнять локализацию на разные языки. Кроме того, разработчики теперь могут из конструктора бизнес-правил легко управлять видимостью элементов на странице.

В части аналитики улучшена работа со сводными таблицами, добавлена работа с формулами. Логика в том, чтобы любые данные, независимо от их происхождения, можно было гибко визуализировать и анализировать удобным способом. Сводные таблицы – мощный инструмент, который добавляет новые возможности в панель индикаторов (dashboard).

Ключевым бизнес-изменением в актуальном мобильном приложении стало появление функциональности визирования договоров, счетов, заказов и любых других сущностей. Эти возможности реализованы на базе нового фреймворка, который позволяет использовать преимущества нативной разработки.

Буквально каждый модуль и большинство функций платформы Creatio получили те или иные улучшения. Докладчик акцентировал внимание, что многие усовершенствования появляются благодаря обратной связи с клиентами. Желающие узнать больше о возможностях новой версии Creatio 7.17 могут ознакомиться с видеозаписями презентаций на сайте Terrasoft.

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