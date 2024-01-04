Світовий сегмент преміальних смартфонів продовжував рекордно рости у 2023 році

4 января 2024 г., 12:35

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Згідно з даними Counterpoint Research, продажі смартфонів преміум-класу (з ціною понад 600 дол.), ймовірно, зростуть на 6% у 2023 році і досягнуть нового рекорду.



Це контрастує з прогнозованим падінням світового ринку смартфонів цього року. Преміум-сегмент, ймовірно, захопить майже чверть світового ринку смартфонів і 60% доходів у 2023 році.



«На ринку смартфонів відбулися зміни в моделях здійснення покупок споживачів. Враховуючи важливість смартфонів, вони готові витрачати більше, щоб отримати високоякісний пристрій, яким вони зможуть користуватися довше. Володіння найновішими та найкращими флагманами також стало символом статусу для багатьох споживачів, особливо на ринках, що розвиваються, де вони перестрибують безпосередньо з середнього цінового діапазону в преміум-сегмент. Крім того, ці пристрої стають дедалі доступнішими завдяки сезонним акціям та можливостям полегшення платежів з боку покупців», прокоментував тренди зростання преміум-ринку старший аналітик Варун Мішра (Varun Mishra).



Apple продовжує залишатися беззаперечним лідером преміум-ринку. Однак, порівняно з 2022 роком, цьогоріч її частка зменшилася. В основному це пов’язано з відродженням Huawei в Китаї завдяки серії Mate 60. Samsung також збільшила свою частку завдяки серіям S23 та Foldable. Складані смартфони також стали диференціатором на преміум-ринку.



З точки зору регіонів, більша частина зростання світового преміум-ринку у 2023 році припадає на Китай, Західну Європу, Індію та регіони Близького Сходу і Африки (MEA). Насправді Китай, Індія, MEA і Латинська Америка, ймовірно, пройдуть новий рекорд продажів на преміум-ринку, причому Індія буде найбільш швидкозростаючим преміум-ринком у світі.



На ринку преміум-класу рушійною силою зростання є ультрапреміальний сегмент. Ціновий сегмент від 1000 доларів і вище захопив більше третини загального обсягу продажів преміум-ринку у 2023 році.



Загалом, преміум-сегмент, ймовірно, продовжить випереджати світовий ринок смартфонів по динаміці. Виробники, які зможуть диференціювати себе і, що ще важливіше, побудувати сильний бренд, отримають вигоду від зростання цього сегмента, зазначає Counterpoint Research.

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