Samsung розширює новими OLED-моделями лінійку ігрових моніторів Odyssey

4 января 2024 г., 11:35

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За заявою Samsung Electronics, компанія представить нові ігрові OLED-монітори Odyssey на виставці CES 2024. Зазначено, нові моделі OLED-моніторів - Odyssey OLED G9 (модель G95SD), Odyssey OLED G8 (модель G80SD) та Odyssey OLED G6 (модель G60SD) - вирізняються високою продуктивністю та чіткістю зображення.



Odyssey OLED G9 - це 49-дюймовий вигнутий надширокий монітор з роздільною здатністю DQHD (5120x1440) і співвідношенням сторін 32:9 та іншими оновленими функціями. Odyssey OLED G8 - перший плаский 32-дюймовий ігровий OLED-монітор Samsung з роздільною здатністю 4K UHD (3840х2160) і співвідношенням сторін 16:9. Обидва монітори мають частоту оновлення 240 Гц і час відгуку GTG 0,03 мс. Odyssey OLED G6 - це 27-дюймовий монітор з роздільною здатністю QHD (2560x1440), який підтримує співвідношення сторін 16:9, частоту оновлення 360 Гц і час відгуку GTG 0,03 мс.



«Разом з ігровими жанрами урізноманітнюються й ігрові платформи», - каже Хун Чун (Hoon Chung), виконавчий віцепрезидент підрозділу візуальних дисплеїв Samsung Electronics. «Нові ігрові монітори OLED Odyssey від Samsung нададуть геймерам більш захопливе ігрове середовище та інноваційні технології, які персоналізують їхній ігровий досвід, задовольняючи та перевершуючи їхні потреби, що постійно змінюються».





Усі три нові моделі оснащені технологією OLED Glare-Free, яка мінімізує відблиски світла, покращуючи враження від перегляду без додаткового обладнання, тому користувачі можуть грати в ігри з незмінною яскравістю та кольором практично за будь-якого освітлення.

Завдяки технології VESA DisplayHDR True Black 400 монітори демонструють деталізацію та яскраві кольори незалежно від гри чи контенту. Крім того, вони підтримують технологію AMD FreeSync Premium Pro для плавного відтворення HDR-ігор із низькою затримкою.



Три нові монітори мають широкі фізичні можливості під'єднання: два порти HDMI 2.1, USB-хаб і роз’єм DisplayPort 1.4. Користувачі також отримають більше комфорту та зручності завдяки сумісності з кріпленнями VESA та регульованій по висоті підставці (HAS), яка має точки керування нахилом, поворотом і обертанням.



Монітори Odyssey OLED G9 та Odyssey OLED G8 тепер пропонують нову функцію Multi Control, яка гарантує безперебійне під'єднання пристроїв для зручнішої та ефективнішої роботи з декількома пристроями. Multi Control дозволяє користувачам безперешкодно передавати зображення та/або текст між монітором Samsung та іншими пристроями Samsung, зокрема ноутбуком Galaxy Book, планшетом або телефоном, для більш плавного та ефективного робочого процесу за допомогою миші та клавіатури.



Крім того, Odyssey OLED G9 та Odyssey OLED G8 оснащені хабом Samsung SmartThings Hub. З його допомогою користувачі можуть під'єднуватися до різних IoT-пристроїв, сумісних з Matter і Home Connectivity Alliance (HCA), для управління пристроями.



Вперше Samsung пропонує пласкі OLED-дисплеї в лінійці Odyssey, а також моделі Odyssey OLED G8 та Odyssey OLED G6 зі співвідношенням сторін 16:9. Нові моделі поєднують в собі тонкий металевий дизайн лінійки Odyssey OLED та нову підсвітку Core Lighting+, яка гармонійно доповнює тонку рамку екрана.



Технологія Core Lighting+ дозволяє користувачам зануритися у світ розваг, випромінюючи розсіяне освітлення із задньої панелі монітора. А завдяки вчетверо тоншому, ніж у попередньої моделі (G95SC), світловому колу, він поєднується з тонкою металевою рамкою товщиною 3,9 мм. Також з'явилася нова тонка 3-міліметрова металева підставка, яка збирається без використання інструментів, та гармонійно поєднується з дизайном дисплея та звільняє місце для інших пристроїв.

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