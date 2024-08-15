15 августа 2024 г., 9:35

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Акції Cisco підскочили на торгах у середу після того, як компанія повідомила, що скорочує 7% свого глобального персоналу, а також оприлюднила квартальні результати, які перевершили очікування аналітиків.

Cisco повідомила, що реалізує план реструктуризації, який призведе до зменшення фінансових результатів до оподаткування на $1 млрд і «дозволить інвестувати в ключові можливості зростання та підвищити ефективність бізнесу».

Компанія заявила, що 700-800 мільйонів доларів витрат будуть визнані в поточному кварталі, а решта - протягом 2025 фінансового року.

У четвертому фінансовому квартальні продажі Cisco впали на 10% з 15,2 млрд дол. роком раніше. Це вже третє поспіль квартальне падіння доходів і перший раз, коли компанія повідомила про зниження за повний фінансовий рік з 2020 року.

Прогнозується, що падіння триватиме ще протягом одного періоду.

Cisco заявила, що очікує дохід від 13,65 млрд до 13,85 млрд дол. У наступному кварталі порівняно з 14,7 млрд дол. у попередньому році. Аналітики очікували 13,7 мільярда доларів, повідомляє LSEG.

У попередніх кварталах Cisco заявляла, що падіння доходів пов'язане з тим, що деякі клієнти встановлювали обладнання, яке вони отримали в попередні періоди.

Хоча тенденція до зниження продовжується, Cisco перевершила очікування завдяки збільшенню доходів від підписки на послуги завдяки придбанню Splunk за 28 мільярдів доларів, яке завершилося в березні і стало найбільшою угодою компанії за всю історію її існування.

Основний мережевий бізнес Cisco, який включає в себе комутатори і маршрутизатори, занепадав з тих пір, як великі підприємства почали переходити до хмарних технологій кілька років тому. Компанія зміцнила свій бізнес у сфері програмного забезпечення.

В останньому кварталі дохід від мережевих рішень впав на 28% до 6,8 млрд дол. Дохід від рішень безпеки зріс на 81% до 1,8 млрд дол., а дохід від систем для співпраці залишився майже на тому ж рівні - 1 млрд дол. Продажі Splunk склали 960 млн дол.

Чистий прибуток в четвертому кварталі впав на 45% до 2,2 млрд дол., або 54 центів на акцію. Роком раніше було 4 млрд дол., або 97 центів на акцію.

Акції Cisco загалом впали на 10% цього року перед закриттям торгів, тоді як індекс Nasdaq виріс приблизно на 14%.

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