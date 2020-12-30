Совместное предприятие LG и Magna займутся производством платформ для электромобилей

30 декабря 2020 г., 11:15

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Компания LG Electronics и один из крупнейших поставщиков компонент для авторынка Magna International объявили о создании совместного предприятия по производству электрических двигателей, инверторов и бортовых зарядных устройств.



Как отмечается, предприятие также будет создавать системы электронного привода для некоторых автопроизводителей с целью поддержки растущего глобального сдвига в сторону электрификации транспортных средств.



Новая компания получила название LG Magna e-Powertrain, она должна объединить мощь Magna в области систем электрических силовых агрегатов и автомобилестроения мирового класса с опытом LG в разработке компонентов для электрических двигателей и инверторов.



Компания LG уже имеет опыт в разработке компонентов для электромобилей, в первую очередь для Chevrolet Bolt EV и Jaguar I-PACE. LG поможет ускорить выход на рынок и масштаб производства компонентов для электрификации Magna e-Powertrain. Magna в свою очередь, привнесет в предприятие такие компетенция как программное обеспечение и системная интеграция.



«Это партнерство полностью соответствует нашей стратегии быть на передовых позициях электрификации и поддерживать автопроизводителей с разнообразным портфелем мирового класса, – сказал президент компании Magna и новый генеральный директор СП Свами Котагири. – Объединив наши усилия, мы рассчитываем получить инвестиционную эффективность и скорость выхода на рынок с синергией для достижения эффективного результата, продолжая при этом извлекать выгоду из ускорения развития рынка электрифицированных силовых агрегатов».



В состав нового предприятия войдут более 1 тыс. сотрудников, работающих в офисах LG в США, Южной Корее и Китае.



«Производители должны быть решительными, чтобы сохранить лидерские позиции в области электрификации. Благодаря этой сделке LG вступает в новую фазу в сфере автомобильных компонентов и приобретает возможность роста с огромным потенциалом, – сказал Ким Чжин Ен, президент компании LG Electronics Vehicle component Solutions. – Мы считаем, что сочетание нашего внутреннего мастерства, опыта и колоссальной истории Magna преобразит пространство E- Powertrain намного быстрее и эффективнее».



Ожидается, что сделка будет завершена в июле 2021 г. при соблюдении нескольких условий, включая поддержку акционеров LG и всех необходимых разрешений регулирующих органов.

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