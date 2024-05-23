Softprom запропонує клієнтам рішення Acalvio для боротьби з кібершахрайством

23 мая 2024 г., 13:35

Компанія Softprom оголошує про укладення дистриб'юторської угоди з Acalvio Technologies. Завдяки цьому партнерству, Softprom зможе запропонувати своїм клієнтам в Україні, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Вірменії, Азербайджані, Молдові, Австрії, Болгарії, Угорщині, Німеччині, Греції, Грузії, Румунії, Словаччині, Швейцарії та Чехії рішення для захисту IT та OT інфраструктур від різноманітних кіберзагроз.

Платформа ShadowPlex від Acalvio представляє останні досягнення в галузі кібербезпеки завдяки спеціалізованому захисту ITDR та Active Directory. Виявлення та реагування на загрози ідентичності (ITDR) – рішення ITDR від ShadowPlex забезпечують стратегічний рівень захисту від атак, заснованих на ідентичності, що важливо в сучасному складному ландшафті загроз. Захист Active Directory – автономна платформа виявлення обману Acalvio успішно захищає Active Directory, скорочуючи поверхні атак і знижуючи ризики без типових складнощів та накладних витрат.

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