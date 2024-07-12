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SoftBank придбала британьску Graphcore

12 июля 2024 г., 11:15
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Компанія Graphcore сьогодні оголосила про придбання з боку SoftBank Group. Згідно з угодою, вона стає дочірньою компанією японського конгломерату і продовжить працювати під назвою Graphcore.

"Це величезна підтримка нашої команди та її здатності створювати справді трансформаційні технології штучного інтелекту в масштабах, а також чудовий результат для нашої компанії, - заявив співзасновник і генеральний директор Graphcore Найджел Тун (Nigel Toon). - Попит на обчислення АІ величезний і продовжує зростати. Залишається ще багато чого зробити для підвищення ефективності, стійкості та обчислювальної потужності, щоб розкрити весь потенціал AI. В особі SoftBank ми маємо партнера, який може допомогти команді Graphcore переосмислити ландшафт технології штучного інтелекту".

Graphcore була заснована у 2016 році у Брістолі, а вже через чотири роки представила АІ-прискорювачі IPU, які мали конкурувати з рішеннями NVIDIA. Тоді після раунду фінансування з боку Samsung Electronics, Bosch та Sequoia Capital стартап оцінювали у 2,8 млрд дол.

Але британській компанії так і не вдалося набрати необхідних обертів вона увійшла в зону кризи та почала активно шукати фінансування.

У травні 2023 року Reuters повідомила, що команда Graphcore з 10 осіб, що базувалася Осло і розробляла мережеві технології штучного інтелекту, була найнята компанією Meta Platforms.

Десь два місяці тому на Bloomberg зʼявилася інформація про те що SoftBank Group веде переговори про придбання британського розробника АІ-прискорювачів.

Деякі джерела повідомляють, що SoftBank виклав за Graphcore 500 млн дол., але офіційного підтвердження цього не було.

Штаб-квартира компанії Graphcore залишиться в Брістолі, з офісами в Кембриджі, Лондоні, Гданську та Синчу.

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