Будівельні послуги онлайн принесли державі 11,2 млрд грн антикорупційного ефекту

12 июля 2024 г., 10:25

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Будівельна сфера зажди була однією з найбільш корумпованих, де рівень хабарів оцінювався близько 3 млрд грн на рік. Щоб це виправити, чотири роки тому запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Вона створює та зберігає документи, що фіксують характеристики й стан об’єктів на різних етапах будівництва. При цьому кожна дія логується.

Через систему можна зареєструвати будівельні документи та отримати дозвіл на виконання будівельних робіт. А також знайти інформацію про конкретне будівництво й переглянути плани забудови. Це дає прозорість для громадян, які можуть відстежувати законність будівництва.

Сьогодні будівельні послуги для громадян доступні також на порталі Дія – їх там 13. Можна отримати всі необхідні документи для зведення будинку без візиту в державні органи – через Дію за 4 роки українці вже отримали понад 163 тис. таких послуг. 24 години замість 6 місяців нині розглядають заяву про початок будівництва.

За чотири роки час роботи ЄДЕССБ українці зареєстрували: понад 2 млн відомостей про технічні інвентаризації об’єктів; 556,1 тис. дозвільних документів для початку будівельних робіт; майже 130 тис. будівельних паспортів; 90,6 тис. проєктної документації об’єктів; 65,5 тис. документів щодо містобудівних умов та обмежень.

У системі зареєструвалися й працюють понад 105 тис. користувачів. Це архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю, замовники будівництва, девелопери тощо.

ЄДЕССБ створено у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури й Мінцифри за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS». Зараз система реалізується завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер у реалізації проєкту – Фонд Східна Європа.

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