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Нова радіостанція Himera G1 Prо має розширену дальність звʼязку

12 июля 2024 г., 12:35
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Нова радіостанція Himera G1 Prо має розширену дальність звʼязку

Компанія Himera Ukraine представила нову цифрову портативну радіостанцію Himera G1 Pro.


Зазначено, ця рація – не просто покращена версія свого попередника HIMERA G1. Версія Pro – це результат багатомісячної кропіткої роботи команди, яка розробляла новий пристрій та вдосконалювала майстерність. Himera G1 Pro встановить новий рівень продуктивності та дизайну для радіостанцій, розроблених спеціально для роботи в умовах радіоелектронної боротьби.


Ось, що кажуть про нову версію рації зв’язківці одного з найвідоміших українських батальйонів «Окремий батальйон Вовки Да Вінчі». "Піхота отримала малу помітність в ефірі та надійно захищений канал звʼязку при простоті та доступності цього рішення. Чекали на ці рації, взаємодіяли з командою Himera, та нарешті можемо випробувати їх в бойових умовах. Сучасні технічні рішення дають бійцям переваги на полі бою, ми задоволені", – Матахарі, командирка підрозділу звʼязківців Вовків Да Вінчі.

Зокрема, серед особливостей HIMERA G1 Prо – наявність псевдоподібного переналаштування робочої частоти, шифрування за стандартом AES-256, можливість передачі голосу і даних, проста в налаштуванні Mobile Ad-hoc Network, розширена дальність звʼязку та новий зручний дизайн.


Простий інтерфейс та інтеграція з мобільними пристроями на Android роблять рацію дружньою до користувача та значно спрощують налаштування. Ці та інші функції HIMERA G1 Pro дозволяють їй ефективно задовольняти потреби війська у захищеному звʼязку.

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