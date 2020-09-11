Смартфоны на HarmonyOS – уже в 2021 году

11 сентября 2020 г., 14:05

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Такой прогноз прозвучал со сцены конференции разработчиков на платформе Huawei Mobile Services.

Открывший конференцию глава мобильного бизнеса Huawei Ричард Ю (Richard Yu) напомнил, что первый релиз операционной системы HarmonyOS состоялся ровно год назад. Тогда в рамках выставки IFA Berlin мне довелось увидеть умный телевизор с этой ОС на пресс-конференции Honor. Понятно, что вокруг этого демо столпилось слишком много журналистов, чтобы была возможность составить собственное представление об этой разработке. Да и использование в интерфейсе исключительно китайского тоже не способствовало полному пониманию сути. Уже тогда у журналистов вполне резонно появился вопрос о планах по использованию HarmonyOS в смартфонах. Но определенности в этой перспективе на тот момент не было.



И вот год спустя Huawei объявляет вторую версию свой HarmonyOS. Для разработчиков ее бета-версия стала доступна уже в момент объявления, включая SDK, документацию, инструменты IDE и эмулятор. Правда, пока эта платформа может быть применена только для умных ТВ, часов и носимых устройств, поскольку было объявлено об ограничениях на объем оперативной памяти 128 МБ. Cо сцены конференции Ричард Ю сообщил о планах появления HarmonyOS для смартфонов уже в декабре 2020 г. Соответственно, в 2021 году ожидаются сами мобильные терминалы на HarmonyOS.

В выступлении Ричарда Ю особо подчеркивалась открытость HarmonyOS, чей код будет публиковаться на OpenAtom Foundation. Сообщалось, что размещаемая таким образом Open Harmony будет нацелена, в первую очередь, на сферу IoT. Ричарда Ю поделился следующим графиком развития возможностей Open Harmony: «В апреле 2021 года мы откроем ее для устройств с объемом памяти 128 МБ-4 ГБ, а в октябре 2021 года — для устройств с объемом памяти выше 4 ГБ». Из чего можно сделать вывод, что собственная HarmonyOS будет опережать Open Harmony.



Стоит коротко остановиться на том, что структурно HarmonyOS включает распределенную виртуальную шину, распределенное управление данными и распределенную систему безопасности. Было заявлено, что по своим скоростным возможностям HarmonyOS опережает другие мобильные платформы, включая Android. Так эффективная пропускная способность виртуальной шины достигает 2,4 Гбит/с при уровне задержек не более 10 мс. Среди ее возможностей, в частности, была заявлена работа с конвергентной сетью на базе Wi-Fi и Bluetooth, а также функция автоматического обнаружения и подключения устройств после того, как однажды было создано их соединение.



А среди возможностей системы безопасности – усиленный метод идентификации пользователя, когда распознавание его лица дополняется получением данных от его умных часов о специфике сердцебиения пользователя. Подобные меры имеет смысл применять, например, при финансовых транзакциях.



В своем выступлении Ричард Ю также рассказал о достижениях по развитию экосистемы Huawei Mobile Services (HMS). В настоящее время она охватывает 1,8 миллиона зарегистрированных разработчиков во всем мире. Магазин приложений Huawei AppGallery насчитывает более 96 000 программ, интегрированных с HMS Core, и более 490 миллионов активных пользователей. К тому же с января по август 2020 года были осуществлены рекордные 261 миллиард загрузок приложений. Всего за год возможности HMS Core 5.0 увеличились с 14 наборов инструментов до 56, а количество API-интерфейсов выросло с 885 до 12981.

Среди оригинальных функций этой платформы стоит отметить AR-возможности для просмотра карт, когда пользователь может наложить на экране на окружающую его обстановку подсказки и объяснения по каждому объекту.

Таким образом, HMS стала третьей по размеру мобильной платформой, и уже видны планы Huawei по ее переводу с Android на собственную HarmonyOS. За недолгую историю сегмента смартфонов в нем уже случались неудачные попытки экспансии, достаточно вспомнить Windows Mobile, которой не помогла поддержка даже такой финансово состоятельной корпорации, как Microsoft. А каковы, на ваш взгляд, шансы Huawei построить собственную полноценную экосистему, особенно с учетом прессинга со стороны нынешней администрации США?

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