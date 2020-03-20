Смартфон Huawei P40 lite E стоимостью 3999 грн оснащен тремя камерами

20 марта 2020 г., 13:08

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине представило смартфон Huawei P40 lite E, который появится в украинской рознице 25 марта. В рамках специального предложения до 12 апреля включительно Huawei P40 lite E можно будет приобрести по промо-цене 3 999 грн.



В модели Huawei P40 lite E используется фотосистема с тремя модулями: основной 48 Мп с широко-апертурным объективом f/1.8 для съемки кадров в высоком разрешении; ультра-широкоугольный 8 Мп с полем обзора в 120° для пейзажных снимков, групповых фото и широкоугольных видео; вспомогательный 2 Мп для имитации реалистичных эффектов боке.



Установленный в новинке 1/2-дюймовый сенсор позволяет вести ночную съемку. Камера поддерживает стабилизацию в ручном режиме с выдержкой до шести секунд для получения детализированных снимков при слабом освещении.



Во время съемки с задней подсветкой камера активирует режим HDR, который позволяет сделать быструю серию из трех снимков, а затем объединить их в один кадр с расширенным динамическим диапазоном. Как и многие другие смартфоны Huawei, модель P40 lite E оснащена интеллектуальной функцией распознавания сцен, которая определяет более 500 условий съемки и оптимизирует сцены в режиме реального времени.



Фронтальная AI-камера 8 Мп поддерживает функцию распознавания лица Face Unlock 2.0 для разблокировки устройства.



Смартфон Huawei P40 lite E доступен в двух цветах: «Черный» (Midnight Black) и «Полярное сияние» (Aurora Blue). Для создания цвета корпуса Aurora Blue использованы синие и зеленые градиенты.



Huawei P40 lite E имеет слоты для трех карт: два для SIM-карт и один для расширения объема памяти до 512 ГБ с помощью MicroSD. Кроме того, Huawei P40 lite E оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели.



В Huawei P40 lite E используется 6,39-дюймовый дисплей Punch FullView с тонкими рамками. Он имеет разрешение HD+ (1560x720) и соотношение сторон 19.5:9. В левом верхнем углу находится отверстие для фронтальной камеры с диаметром 4,5 мм. Соотношение экрана к корпусу составляет 90%.



Новинка базируется на чипсете Kirin 710F и работает с интерфейсом EMUI 9.1. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА*ч.



Huawei P40 lite E поставляется только с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery, который является частью новой экосистемы Huawei Mobile Services, и не поддерживает Google Play.



На Huawei P40 lite E распространяется бесплатный VIP-сервис, включающий: настройку профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый с помощью приложения Phone Clone, консультацию по установке приложений, предоставление дополнительного облачного хранилища в Huawei Cloud (стандартно 5 ГБ + 15 ГБ в год). Сервис доступен однократно бесплатно в течение 12 месяцев с даты приобретения смартфона во всех сервисных центрах Huawei.

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