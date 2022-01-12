SMART business пропонує розробку чат-ботів під індивідуальні потреби бізнесу

12 января 2022 г., 14:45

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SMART business, золотий партнер Microsoft, презентує запуск нового рішення SMART Chatbot. В рамках пропозиції спеціалісти компанії розроблять чат-боти під конкретні сценарії бізнесу: для потреб HR-відділу, роботи з клієнтами, комунікації з учасниками заходів тощо.

Згідно з дослідженнями, найбільше користі чат-боти приносять відділам підтримки та продажів і дозволяють бізнесу зекономити сотні тисяч доларів. Чат-боти можуть ефективно автоматизувати виконання рутинних завдань та скоротити витрати на обслуговування клієнтів, забезпечити роботу в режимі 24\7, а також допомогти в організації багатоканальної підтримки різними мовами.

Зокрема SMART Chatbot дозволяє автоматизувати відповіді на типові питання користувачів, завдяки використанню штучного інтелекту розпізнавати текст запиту та дізнаватися ціль пошуку для підготовки найбільш релевантної відповіді, забезпечує швидкий пошук по словах та фразах, багатомовність, самостійне налаштування адміністративної частини боту клієнтом, за необхідності підключення оператора контакт-центру до боту, обробку грошових транзакцій, інтеграцію з ERP, CRM, CMS та багато іншого.

Чат-бот може полегшити життя працівникам HR-сфери, спростивши взаємодію із співробітниками – відповіді на поширенні запитання, онбординг, управління навичками і KPI, доступ до бази знань, повідомлення про важливі події тощо.

Клієнти компанії з чат-ботом зможуть отримувати швидкі персоналізовані відповіді в чаті стосовно інформації про продукт чи акції, адресу та графік роботи торгових точок, гарантійних сервісних центрів, оформлювати замовлення, здійснювати онлайн-платежі, звернутись до історії своїх покупок, знайти необхідні інструкції до товару, чи за необхідності перейти до комунікації з живою людиною.

Чат-бот стане у пригоді як організаторам, так і учасникам онлайн-подій. Організатори зможуть надсилати безплатні повідомлення аудиторії, а учасники зможуть отримати низку сервісних послуг – ознайомитись з актуальною програмою заходу, ділитись відгуками, брати участь у розіграшах тощо.

Опираючись на власну експертизу і вже реалізовані проекти у різних галузях, спеціалісти SMART business можуть розробити чат-бот відповідно до індивідуальних потреб конкрентного бізнесу.

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