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В семействе Intel Core 12-го поколения для десктопов 22 новых чипа

12 января 2022 г., 14:22
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В семействе Intel Core 12-го поколения для десктопов 22 новых чипа

 

Компания Intel объявила о расширении линейки Intel Core 12-го поколения для настольных систем двадцатью двумя новыми моделями различной производительности – от Intel Core i9 до Pentium и Celeron.

Как отмечается, новые процессоры с расчетной тепловой мощностью 65 Вт и 35 Вт обеспечивают масштабируемые ресурсы и высокую производительность для игр, творчества и рабочих задач.

Intel также анонсировала новые системы охлаждения Intel Laminar для процессоров с тепловыделением 65 Вт.

В семействе Intel Core 12-го поколения для десктопов 22 новых чипа


Кроме того, компания представила новые наборы логики Intel H670, H610 и B660 для клиентских систем. Как подчеркивается, новые чипсеты обеспечивают многие возможности платформы серии Z, такие как линии PCIe 4.0, интегрированный беспроводной интерфейс Intel Wi-Fi 6E (Gig+) и технология Intel Volume Management Device (VMD) для управления накопителями SSD NVMe.

Intel также представила новые версии платформы Intel vPro для того, чтобы обеспечить предприятиям гибкий подход к решению задач бизнеса с использованием преимуществ и производительности новых процессоров Intel Core 12-го поколения.

Intel vPro Enterprise - полнофункциональная вычислительная платформа корпоративного уровня с высоким уровнем безопасности и стабильности и современными возможностями управления для предприятий любого масштаба. Платформа поддерживает операционную систему Chrome благодаря решению Intel vPro Enterprise for Chrome.

Intel vPro Essentials - платформа для задач малого бизнеса в базовых вычислительных ресурсах со встроенными функциями безопасности и повышения производительности, включая базовые возможности управления ПК.

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