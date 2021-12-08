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Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite обойдутся в 1999 грн

8 декабря 2021 г., 15:55
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Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite обойдутся в 1999 грн

Компания Xiaomi объявила о старте продаж в Украине новых смарт-часов Redmi Watch 2 Lite, которые появятся в магазинах с 8 декабря по рекомендованной розничной цене 1999 грн. Новинка доступна в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот, Eldorado и Эпицентр. Только 8 декабря Redmi Watch 2 Lite можно будет приобрести по акционной цене 1799 грн.

Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite обойдутся в 1999 грн

Среди особенностей модели Redmi Watch 2 Lite стоит отметить наличие 1,55-дюймового сенсорного дисплея, с возможностью вывода более 100 цветных циферблатов для персонализации. В новых смарт-часах поддерживается более чем 100 режимов тренировок, среди которых 17 профессиональных и более 90 расширенных — для всех видов активностей в помещении и на свежем воздухе. Пользователи также могут воспользоваться функцией автоопределения режима.

Функциональность смарт-часов включает комплексные возможности отслеживания здоровья, включая определение SpO2, контроль сердечного ритма, мониторинг сна и уровня стресса, дыхательные упражнения и отслеживание показателей женского здоровья.

Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite обойдутся в 1999 грн

Для Redmi Watch 2 Lite заявлено до 10 дней автономной работы при круглосуточном использовании. Модель выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM, поэтому их можно носить под дождем, в душе или даже во время плавания.

В продажу часы поступят в трех цветах корпуса — черном, синем или бежевом — и с комплектным ремешком соответствующего цвета. Отдельно можно будет приобрести ремешки в трех дополнительных цветах — розовом, оливковом и коричневом.

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