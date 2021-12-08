Alcatel-Lucent Enterprise расширила ассортимент продукции решениями SD-WAN и SASE от Versa Networks

8 декабря 2021 г., 15:15

0

Tweet

Alcatel-Lucent Enterprise выбрала технологии компании Versa Networks, чтобы расширить свой ассортимент программно-определяемых сетевых решений.



Как отмечается, ведущие в отрасли технологии Versa Networks эффективно интегрируются с решениями Alcatel-Lucent Enterprise, чтобы клиенты смогли воспользоваться всеми преимуществами экономичности, динамичности и гибкости решений SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) и SASE (Secure Access Service Edge), а также возможностью простого и быстрого развертывания.



За счет интеграции технологий Versa Networks и облачного решения Versa Titan с приложением SASE компания Alcatel-Lucent Enterprise наращивает ассортимент сетевых решений для среднего бизнеса, предоставляя заказчикам оценить преимущества сетевой технологии Shortest Path Bridging (SPB), более простых конфигураций и усиленной безопасности подключения удаленных объектов.



Также подчеркивается, что решение Titan компании Versa Networks позволит ALE расширить свои возможности в самых разных областях, начиная с LAN и WLAN и заканчивая SD-WAN. А кроме того унифицировать управление сетевыми конфигурациями, пользователями и IoT-решениями, правила обеспечения информационной безопасности и работу в рамках нескольких филиалов компаний.



«Мы рады стать партнером Versa Networks, признанного лидера в области разработки технологий SASE и SD-WAN. Решения компании для филиалов, облачных сервисов и сервисов обеспечения безопасности оптимально дополняют наши корпоративные сетевые решения, созданные для того, чтобы упростить автоматизацию ИТ, обеспечить безопасность развертывания IoT-решений и оперативно интегрироваться с бизнес-процессами. Благодаря этой инновационной технологии мы расширяем наше предложение Network as a Service с помощью вспомогательных решений не только для того, чтобы удовлетворить текущие потребности бизнеса, но и поддерживать в актуальном состоянии работу ИТ-подразделений в будущем», отметил Стефан Робино (Stephan Robineau), исполнительный вице-президент ALE по производству сетевой продукции.



Продукция, созданная в рамках этого глобального партнерства, вначале будет доступна в Европе, а через два месяца ее можно будет приобрести во всем мире.



«Alcatel-Lucent Enterprise по-прежнему остается лидером в области предоставления сетевых, коммуникационных и облачных решений, предназначенных для эпохи цифровых технологий, в рамках облачной, локальной или гибридной модели предоставления услуг. Являясь лидером на рынке SASE-решений, Versa рада сотрудничать с Alcatel-Lucent Enterprise для того, чтобы максимально усилить защиту, расширить возможности для подключения и обеспечить более высокую производительность для крупных корпораций и компаний малого и среднего бизнеса с помощью ведущего решения Versa Titan, — отметил Гектор Авалос (Hector Avalos), вице-президент компании Versa Networks в регионе EMEA. — Versa Titan предоставляет интегрированные решения Secure SDWAN с сервисами SASE, которые управляются из облака. Это позволяет ИТ-отделам контролировать работу и обеспечивать безопасность своих компаний, удаленных корпоративных пользователей и мультиоблачных приложений».

Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon — 8 і 9 грудня