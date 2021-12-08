Qualcomm и Google ускорят разработки в области нейронного поиска

8 декабря 2021 г., 16:35

0

Tweet

Qualcomm Technologies и Google Cloud объявили о сотрудничестве для ускорения разработки нейросети с вариантами для платформ Snapdragon Mobile, ACPC, XR, Snapdragon Ride, а также для IoT-платформ Qualcomm Technologies.



Как отмечается, в разработке будут использованы технологии нейронного поиска архитектур Google Cloud Vertex AI Neural Architecture Search (NAS) и механизм искусственного интеллекта Qualcomm Artificial Intelligence (AI) Engine.



«Возможность применить технологию Google NAS для создания и оптимизации новых ИИ-моделей в сжатые сроки кардинально меняет ситуацию в нашем бизнесе, - заявил Зиад Асгар (Ziad Asghar), вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами. - Мы рады стать первым производителем чипсетов, который сотрудничает с Google Cloud по теме NAS, и надеемся в ближайшее время развернуть эту технологию, чтобы ускорить подключение интеллектуальной границы».



«Технология Google Cloud Vertex AI NAS даст Qualcomm Technologies возможность объединить высокую точность искусственного интеллекта с низкими задержками в маломощных устройствах, предназначенных для Интернета вещей и получения медицинских изображений, в автомобильных и мобильных устройствах, обеспечив при этом эффективность энергопотребления и использования памяти, - подчеркнул Цзюнь Ян (June Yang), вице-президент Google Cloud по облачным промышленным и ИИ-решениям. - Сотрудничая с Qualcomm Technologies мы сможем построить и оптимизировать новые ИИ-модели за несколько недель, а не месяцев, и трудно переоценить те преимущества, которые получат пользователи устройств на базе Snapdragon».



Разработчики получат доступ к технологии Google Cloud Vertex AI NAS, интегрированной с комплектом Qualcomm Neural Processing SDK. Платформы Qualcomm Technologies с механизмом Qualcomm AI Engine смогут использовать преимущества, полученные в результате оптимизации и приращения производительности.

Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon — 8 і 9 грудня