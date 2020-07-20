Производители дисплеев активно осваивают технологию MicroLED

20 июля 2020 г., 16:35

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Аналитики из компании Omdia предрекают взрывной рост мирового рынка дисплеев, изготовленных по технологии MicroLED. Последние имеют более высокую плотность пикселей, контрастность и яркость по сравнению с традиционными OLED-дисплеями. Прогнозируется, что глобальные поставки последних увеличатся с незначительного уровня по итогам 2020 г., до 16,7 млн в 2027 г.

Спрос на дисплеи MicroLED будет стимулироваться преимущественно за счет сегментов умных часов и телевизоров. В частности, через семь лет производители часов освоят не менее 10 млн подобных дисплеев, а объем потребления компаниями, которые выпускают телевизоры, превысит 3,3 млн панелей.

Тайванская AU Optronics недавно представила прототип гибкого дисплея диагональю 9,4″ с использованием голубого MicroLED. Samsung Display уже на пути к скорому выпуску панелей на базе квантовых точек со светодиодами на базе наностержней QNED. Первые коммерческие продукты появятся уже в нынешнем году. Plessey Semiconductors активно помогает Facebook в части разработки новых технологий на базе MicroLED для потенциального применения в устройствах виртуальной/дополненной реальности.

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