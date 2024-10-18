Систему еАкциз за результатами тендера розроблятиме компанія ELEKS

18 октября 2024 г., 16:35

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Фонд Східна Європа провів тендер на розробку електронної системи обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів еАкциз, інформує Міністерство цифрової трансформації. У конкурсі взяли участь десятки українських та міжнародних ІТ-компаній. Переможцем тендера стала компанія ELEKS.

Це міжнародна IT-компанія з понад 2000 фахівців, яка має великий досвід у розробці програмного забезпечення та консалтингу. Штаб-квартира розташована в Таллінні, Естонія, а офіси – у 20 країнах світу. ELEKS вже реалізувала десятки проєктів, сприяючи цифровій трансформації державного сектору.

Система еАкциз покликана замінить традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними Datamatrix-кодами. Завдяки цьому споживачі зможуть перевіряти справжність товарів, а органи контролю – моніторити кожну одиницю продукції на всіх етапах переміщення.

Впровадження еАкцизу дозволить зменшити частку нелегальних товарів і збільшити надходження до бюджету. Тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік.

Проєкт еАкциз впроваджується Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів і Державною податковою службою за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнери проєкту – Фонд Східна Європа та Інститут аналітики та адвокації.

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