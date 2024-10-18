Lenovo анонсує нові сервери з рідинним охолодженням на базі Intel Xeon і NVIDIA Blackwell

18 октября 2024 г., 17:35

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На виставці Lenovo Tech World 2024 було анонсовано нові сервери для високопродуктивних обчислень і навантажень штучного інтелекту. У новинках із водяним охолодженням використовуються новітні процесори та прискорювачі від Intel і NVIDIA.





Сервер Lenovo ThinkSystem SC750 V4 Neptune, розроблений для великомасштабних хмарних інфраструктур і високопродуктивних обчислень (HPC), націлений на інтенсивні симуляції та складне моделювання. Він призначений для виконання технічних обчислень, розгортання мереж і аналітичних робочих навантажень у різних галузях, як-от наукові дослідження, біологічні науки, енергетика, машинобудування та фінансове моделювання.



Завдяки підтримці нових процесорів Intel Xeon 6900P серії «Granite Rapids AP» і нової пам'яті DDR5 MRDIMM 8800 МГц, SC750 V4 Neptune є потужним рішенням для вимогливих робочих навантажень HPC. Найкраща в галузі система прямого водяного охолодження забезпечує стабільне відведення тепла, даючи змогу процесорам підтримувати прискорений режим роботи та максимальну продуктивність обчислень.





Розроблений спеціально для високопродуктивних обчислень (HPC), Lenovo ThinkSystem SC777 V4 Neptune забезпечує прискорені обчислення для інтенсивного моделювання та гібридного штучного інтелекту. Він призначений для виконання технічних обчислень, розгортання мереж та аналітичних робочих навантажень у різних галузях, як-от наукові дослідження, біологічні науки, енергетика, машинобудування та фінансове моделювання.



SC777 V4 заснований на платформі NVIDIA GB200, що забезпечує видатну продуктивність для HPC, пошуку у векторних базах даних і обробки даних. SC777 V4 оснащений процесорами Grace і графічними процесорами Blackwell, а також має архітектуру NVIDIA.



Корпус ThinkSystem N1380 Neptune є основним елементом серверів SC750 V4 і SC777 V4 і являє собою наступне покоління технології рідинного охолодження Neptune. N1380 забезпечує продуктивність рівня exascale при збереженні стандартної площі для встановлення в 19-дюймову стійку. Він являє собою корпус заввишки 13U і підтримує 8 лотків, встановлених вертикально.



У корпусі N1380 використовується рідинне охолодження теплою водою для відведення тепла і підвищення продуктивності, і він розроблений для наступного десятиліття обчислювальних технологій. Інноваційна конструкція подачі та розподілу живлення на основі запатентованої інтегрованої станції перетворення живлення забезпечує найширшу сумісність із центрами оброблення даних.

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