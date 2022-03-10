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Сервіс Glovo возобновляє роботу у Києві

10 марта 2022 г., 15:21

Сервіс Glovo повидомив, що знову доставляє у Києві.

Як пидкреслюеться, можно замовити все необхідне через баббли "Glovo Express", "Ресторани", "Супермаркети" та "Здоров'я". Партнери сервису - VARUS, ЕКО маркет, Лінія магазинів EVA вже доступні у додатку.

Радіуси доставки "Glovo Express" розширени, аби максимально покрити місто та надати можливість киянам замовляти продукти.

Роздил "Здоров’я" містить контактні телефони лікарів різних напрямів для безкоштовних консультацій.

Сервіс працюватиме за графіком з 10:00 до 18:00 щодня.

У разі повітряної тривоги додаток автоматично припиняє роботу та відновлює її одразу після закінчення. Під час тривоги всі замовлення скасовуються.

Також повидомляеться, що весь операційний дохід сервису буде надано на допомогу ЗСУ.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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