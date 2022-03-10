«Мінцифра» запускає чатбот єВорог для повідомлення ЗСУ про розташування окупантів

10 марта 2022 г., 16:18

«Міністерство цифрової трансформації України» запускає чатбот єВорог у Telegram. У разі виявлення російської техніки чи окупантів, можна відправити точну геолокацію їхнього розташування, а також фото та відео. Для цього потрібно буде підтвердити особу через застосунок «Дія».

Як скористатися чатботом:

Перейдіть за посиланням у смартфоні https://t.me/evorog_bot;

Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку «Дія». Це потрібно, щоб послугою не змогли скористатися окупанти – а тільки авторизовані користувачі;

Виберіть, що саме ви бачили, – техніку чи окупантів;

Надішліть фото чи відео;

Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога;

Опишіть своїми словами те, що ви побачили.

Усі дані щодо ворога будуть передані до ЗСУ. Допоможіть нашій армії – повідомляйте адресу пересування військової техніки та військ окупантів. Вони допоможуть штабу Збройних Сил України швидко дати гідну відсіч ворогу.

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