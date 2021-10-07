Серверы “сделай сам”

7 октября 2021 г., 12:12

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В эпоху расцвета торговых площадок и прайс-агрегаторов крепнет иллюзия “смерти экспертизы”. Зачем она нужна, эта ваша экспертиза, если все можно покупать без посредников?

Конечно, можно. Знать бы, что именно.

Взять серверы. Конечно, не бином Ньютона, но достаточно сложный класс оборудования. Их обычно покупают для оптимизации бизнес-процессов. Это инструмент, подбираемый под задачу. Подобрать инструмент означает учесть особенности задачи.

К чему эти сложности, говорят анархисты. Сами все сложим по конфигуратору, а потом пусть дерутся в тендерах. Так победим.

Вред продажи серверов по онлайн-конфигураторам превосходит пользу от них:

• Сервер – не автомобиль, Владелец авто обычно знает, куда собирается ездить: по грибы, на дальние расстояния, на работу по пробкам или за продуктами в супермаркет. Соответственно, осознанно выбирает на сайтах продавцов машину под эти приложения. Покупатель серверов перебирает в конфигураторе выпадающие списки, плохо (или совсем не) понимая, какие средства парируют нагрузки его приложений. Еще можно кинуть кости, крутануть рулетку.

• Целеположение. Покупка сервера не может быть целью. Цель – обслуживать приложения, которые будет исполнять сервер. Конфигураторы калькулируют железо, но не дают никакой связи с приложениями, их нагрузками. Накосячил с конфигурацией – получи тыкву вместо кареты.

• Актуальность компонентов - год-два. Старые версии CPU или SSD сменяются новыми, а конфигураторы годами тянут какие-то устаревшие компоненты . Анахронизмы сбивают с толку неграмотного покупателя и вызывают недоумение у сведущего.

• Во времена тотального дефицита выглядит издевательством предложение компонентов, которые недоступны на рынке или будут ехать с черепашьей скоростью. Конфигураторы должны помогать подобрать подходящий сервер, в момент возникновения потребности, а не показывать, какие вообще бывают серверы, разве не так?

Как быть?

• Найти консультанта. Озвучить набор будущих приложений. Предложить ему сделать сайзинг серверов, пускай грубый. Послушать его вопросы, ответить на них.

• Не понравится этот консультант – спросить второго, третьего. По степени вовлеченности и качеству вопросов можно судить, в теме он или нет.

• Не пользоваться маркетплейсами как инструментом выбора серверов. Никакая Розетка не поможет оптимизировать выбор.

PS Все эти рекомендации работают, если серверы покупаются для дела. Для освоения бюджета подойдут любые методы: маркетплейсы, конфигураторы, тендеры.

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