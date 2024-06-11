Сервери важких часів

11 июня 2024 г., 18:35

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Те, що залишилось від серверного ринку, язик не повертається називати ринком. Обслуговування утриманців на бюджеті, завсідників прозорих майданчиків – точно не ринок.

Коли трапляються дива і доводиться спілкуватись безпосередньо із замовниками, ми не питаємо, які сервери вони хочуть купити. Той, хто купує інструменти для бізнесу власним коштом, хоче віддачі. Виходимо з того, що компанії робить успішними прагнення продуктивності. Відповідно, нагадуємо: результативній покупці передує експертиза.

Покупці серверів не повинні заглиблюватись у джерела продуктивності серверів. Це справа експертів. Вони зводять воєдино два світи – безформних бажань та реалій доступних технологій. Біда у тому, що покупець не відрізняє експерта від менеджера з продажу, коли той (замість аналізу навантажень) веде покупця до вітрини й пропонує покупцю самому обрати модель сервера. Шарлатани полюбляють вішати локшину про «силу бренда» – ніби це основна рушійна сила серверних додатків. Жарт «ще нікого не було звільнено через покупку сервера Dell» є повсякденністю, прозорі тендери це доводять кожного дня.

Заспокоює тільки те, що таким чином відбувається природний відбір, розподіл «за інтересами».

У тому світі, де інтересом є результат, помітні наступні тренди.

GPU-сервери

Попит на обчислення на графічних акселераторах (відеоаналітика, нейромережі, штучний інтелект) помітно росте. Купують спеціалізовані сервери у володіння, є сплеск активності хмарних операторів

NVMe

У критичних серверах NVMe виводять продуктивність на рівень, недосяжний SATA/SAS SSD. За очевидних переваг NVMe коштують як SATA SSD, їм не потрібні додаткові контролери, вони досягають результату меншою кількістю носіїв.

Односокетність

Однопроцесорні сервери на AMD EPYC покривають більшість затребуваних завдань – завдяки багатоядерності та великої кількості ліній PCIe (важливо для multi-GPU, NVMe-сховищ). Можливість зробити більше меншими зусиллями працює на ощадливих господарів.

Міграція з VMware

Політика Broadcom призвела до масового переходу на інші платформи віртуалізації. Вибір є. Посібники є.

Програмно-керована інфраструктура

Купляти апаратні сховища стає недоречним – програмно-керована інфраструктура на серверах з локальними носіями вирішує завдання ефективніше та дешевше.

Нічого специфічного саме для поточного року у цих трендах немає. Хіба що умовна гиря б'є по голові щодня, нагадуючи: «час бути конкурентоспроможними».

Або будь, або помри.

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