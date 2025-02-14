Seagate поглинає за 119 млн дол. Intevac, розробника систем для виробництва компонент HDD

14 февраля 2025 г., 11:45

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Компанія Seagate Technology офіційно повідомила про поглинання Intevac, постачальника систем обробки тонкоплівкових матеріалів за 119 млн дол.

Акціонери Intevac отримають за один цінний папір $4,052, що становить премію в розмірі 21% до ціни закриття біржі 12 лютого 2025 року.

Рада директорів Intevac одноголосно схвалила транзакцію і рекомендує всім акціонерам подати заявку на участь у пропозиції. Окрім схвалення Радою директорів, два найбільших акціонери Intevac, Palogic Value Fund, L.P. та Bleichroeder LP, які разом представляють приблизно 22% акцій Intevac, що знаходяться в обігу, уклали звичайні угоди на підтримку транзакції.

Очікується, що транзакція буде завершена наприкінці березня або на початку квітня 2025 року за умови виконання звичайних умов закриття.

Американська компанія Intevac була заснована в 1991 році, має штаб-квартиру у Санта-Кларі (шт. Каліфорнія) та спеціалізується на розробці та виробництві обладнання для нанесення тонкоплівкових покриттів. Компанія є лідером у своєму сегменті, займаючи 65% світового ринку рішень для нанесення покриттів на носії інформації. Її продукти забезпечують передові.

Платформа Intevac 200 Lean використовується на більшості світових потужностей з виробництва носіїв HDD. Крім того, компанія розробила платформу TRIO, яка дозволяє економічно ефективно наносити високоякісні покриття на різні скляні підкладки.

Щодо поглинання Intevac, компанія Seagate очікує, що в довгостроковій перспективі транзакція сприятиме збільшенню прибутку.

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