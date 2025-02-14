Україна та Канада зміцнюють співпрацю у сфері ППО та безпілотників

14 февраля 2025 г., 10:25

0

Tweet

У межах засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») міністр оборони України Рустем Умєров провів у Брюсселі зустріч із міністром оборони Канади Біллом Блером.

Головною темою переговорів стало посилення української системи протиповітряної оборони. Зокрема, сторони обговорили забезпечення української армії ракетами-перехоплювачами для систем NASAMS. Міністр оборони України наголосив на критичній необхідності зміцнення ППО в умовах постійних російських ракетних атак та масованих ударів іранських дронів.

Окрему увагу приділили співпраці у сфері розвитку безпілотних технологій. Обговорювалися можливості спільного виробництва дронів та обміну технологічним досвідом між Україною та Канадою. Сторони домовилися продовжити роботу над деталізацією майбутніх проєктів.

Рустем Умєров висловив подяку Канаді за послідовну підтримку України, незважаючи на інші виклики, що стоять перед міжнародною спільнотою. Він також відзначив важливість нещодавно оголошеного пакету підтримки української оборонної промисловості за данською моделлю у розмірі 100 млн канадських доларів.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS