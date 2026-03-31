Schneider Electric та NVIDIA представили референсний дизайн для AI-фабрик гігаватного масштабу

31 марта 2026 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Schneider Electric спільно з NVIDIA анонсувала низку рішень для створення AI-інфраструктури наступного покоління.



Як повідомляється, партнерство зосереджене на проєктуванні та експлуатації гігаватних AI-фабрик. Ключовими елементами анонсу стали новий референсний дизайн для систем NVIDIA Vera Rubin, інтеграція цифрових двійників у NVIDIA Omniverse та тестування агентного AI для управління центрами обробки даних.



Новий дизайн архітектури Vera Rubin NVL72 фокусується на оптимізації систем живлення та охолодження для стійок великого масштабу. Інженерне рішення підтримує підвищену напругу живлення до 480 VAC та температуру теплоносія в контурі охолодження до 45°C, що значно підвищує загальну енергоефективність об'єкта. Особлива увага приділяється концепції AI-кластерів, де стійки з GPU розташовані максимально близько одна до одної для мінімізації затримок, при цьому живлення та охолодження адаптовані під різні режими роботи графічних процесорів для максимізації виходу токенів на мегават.



Важливим кроком стала інтеграція програмного забезпечення компанії AVEVA в екосистему NVIDIA Omniverse DSX Blueprint. Ця колаборація дозволяє створювати наскрізні цифрові двійники AI-фабрик, що охоплюють весь життєвий цикл об'єкта - від проєктування до операційного обслуговування. За допомогою симуляцій у віртуальному середовищі оператори можуть перевіряти поведінку електричних та теплових систем у реальних умовах ще до початку фізичного будівництва. Маніш Кумар (Manish Kumar), віцепрезидент Schneider Electric, зазначив, що такий підхід критично знижує ризики при розгортанні інфраструктури безпрецедентної складності.



Також зазначається, що окремим технологічним досягненням стало успішне тестування моделі NVIDIA Nemotron для створення автономних AI-агентів. Ці агенти призначені для управління аварійними сигналами в дата-центрах, що є давньою проблемою індустрії через складність діагностики першопричин збоїв. Система аналізує потокові дані з IoT-пристроїв у реальному часі та самостійно пропонує коригувальні дії. Владімір Трой (Vladimir Troy), віцепрезидент з AI-інфраструктури в NVIDIA, підкреслив, що гігаватні масштаби вимагають фундаментально нового класу передбачуваної та енергоефективної інфраструктури для прискорення отримання результатів обчислень.



Аналітики зазначають, що співпраця Schneider Electric та NVIDIA демонструє перехід ринку дата-центрів від стандартних серверних приміщень до концепції AI-фабрик промислового масштабу. Використання гігаватних потужностей робить енергоефективність не просто економічним показником, а фізичним обмеженням для росту обчислювальних потужностей. Фокус на показнику прибутковості токенів на мегават свідчить про те, що індустрія починає оцінювати інфраструктуру через призму продуктивності штучного інтелекту, а не просто як набір серверних стійок.

0

Tweet