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У бізнес-профілях Viber стають доступні бізнес-дзвінки та окремі теки для чатів з клієнтами

11 июня 2025 г., 13:25
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Rakuten Viber запускає нові безплатні функції в однойменному месенджері, що допоможуть малим бізнесам в Україні ефективніше спілкуватися з клієнтами та просувати свої послуги. Оновлення є частиною бізнес-профілів у Viber, запущених в нашій країні восени 2024 року.

Зокрема тепер усі чати з клієнтами зберігатимуться в окремій теці. Це дозволить бізнесам легко відстежувати запити, оперативно відповідати та продавати. Чати, розпочаті через QR-коди, посилання або бізнес-пошук, автоматично з'являтимуться у папці «Клієнти». Інші чати можна додавати вручну. Всі наявні чати з клієнтами також буде перенесено в теку «Клієнти».

Також тепер бізнеси можуть дозволити клієнтам телефонувати їм просто у Viber, навіть якщо номер телефону власника не вказаний. Функція охоплює вхідні та вихідні голосові дзвінки, а також відеодзвінки. Для забезпечення конфіденційності особистий номер власника бізнесу залишається прихованим. Під час виклику відображається лише назва та логотип компанії. Так підприємці отримують новий безпечний і ефективний канал комунікації з клієнтами.

Крім того, бізнеси можуть обрати для свого профілю до двох категорій, які найкраще описують їхні товари або послуги. Це полегшує для клієнтів пошук бізнесів, і допомагає компаніям краще презентувати свої пропозиції. Користувачі в Україні бачитимуть карусель із запропонованими категоріями в пошуку в застосунку, щоби швидше знаходити потрібні місцеві бізнеси.

Що бізнес-профілі зʼявляються у пошуку Viber після перевірки командою модерації. Люди можуть знаходити бізнес за назвою або категорією. Результати пошуку адаптуються до місцеперебування користувача, показуючи лише бізнеси, що знаходяться в тій самій країні та місті. А завдяки функції «Локальний пошук» результати уточнюються до району чи місцевості.

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