Siemens та Microsoft працюють над підвищенням продуктивності взаємодії між людьми та машинами.

13 ноября 2023 г., 15:35

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Як пише Reuters, компанії Siemens та Microsoft оголосили про спільний проект з використання штучного інтелекту для підвищення продуктивності та співпраці між людьми та машинами.



В рамках програми, яка називається Siemens Industrial Copilot, обидві компанії працюватимуть разом над використанням генеративного штучного інтелекту у виробничій, транспортній та медичній галузях.



Повідомляється, що німецький постачальник автомобілів Schaeffler AG є однією з компаній, які взяли на озброєння Siemens Industrial Copilot.



Проект передбачає створення копілотів зі штучним інтелектом, які допомагатимуть співробітникам компаній-замовників у розробці нових продуктів, а також в організації виробництва і технічному обслуговуванні.



У рамках проекту вивчається інформація, зібрана Siemens, щоб допомогти клієнтам швидко створювати, вдосконалювати і налагоджувати складні коди автоматизації та скорочувати час моделювання на своїх заводах та інших об’єктах.



Schaeffler використовує генеративний АІ, щоб допомогти своїм інженерам програмувати системи промислової автоматизації, такі як роботи. Компанія має намір використовувати Siemens Industrial Copilot для скорочення простоїв виробництва на своїх заводах.



За словами представників Siemens, завдання, на виконання яких раніше йшли тижні, тепер можуть бути виконані за лічені хвилини.



«Це може революціонізувати способи проектування, розробки, виробництва та експлуатації», - сказав генеральний директор Siemens Роланд Буш (Roland Busch). - Більш широка співпраця між людиною і машиною дозволяє інженерам прискорити розробку коду, підвищити рівень інновацій і вирішити проблему дефіциту кваліфікованої робочої сили».

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